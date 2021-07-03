В губернии установлен суточный рекорд по количеству жителей, привившихся от коронавируса

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1 июля в прививочных пунктах губернии прошли вакцинацию 13 875 человек – это рекордное количество.

Всего первую дозу вакцины получили более 555 тысяч жителей. Полностью двумя компонентами вакцины привиты свыше 426 тысяч человек. В последние дни отмечается увеличение числа жителей, сделавших выбор в пользу вакцинации.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поблагодарил земляков за это важное решение:

«Огромное спасибо всем, что откликнулись. Только все вместе мы можем сформировать коллективный иммунитет и уберечь себя и близких от тяжелого течения заболевания, последствий опасной инфекции. Это важно успеть сделать до осени, до подъема заболеваемости сезонными вирусными инфекциями. Надеюсь, каждый, у кого нет медицинских противопоказаний, сознательно подойдет к этому вопросу и вакцинируется. Берегите себя и будьте здоровы!»

В прививочной кампании в регионе задействованы 66 организаций, организовано 168 прививочных пунктов, работают 24 передвижных комплекса. Для повышения доступности вакцинации от новой коронавирусной инфекции работают круглосуточные прививочные кабинеты в городах и районах губернии, в областной столице их количество увеличено до 3.