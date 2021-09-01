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Тольяттинская детская больница получила новый автомобиль для работы выездных бригад врачей

1 сентября 2021 20:40
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Автомобиль используется для доставки специалистов и медоборудования к детям, нуждающимся в паллиативной помощи на дому.

В Тольяттинскую городскую детскую клиническую больницу  этим летом поставлен новый автомобиль для работы выездной бригады паллиативной медицинской помощи.

Новый автомобиль — внедорожник «Лада-Нива» — используется для доставки специалистов и медицинского оборудования к  маленьким пациентам, нуждающимся в паллиативной помощи на дому.

«Наша бригада выезжает для оказания помощи детям из Тольятти,  Ставропольского, Шигонского и Сызранского районов, — пояснила главный врач Тольяттинской городской детской клинической больницы  Светлана Гаршина. — В работе с пациентами, которые нуждаются в паллиативной помощи, важен персонифицированный подход. Информация о каждом ребенке, проживающем на территории этих  районов и имеющем паллиативный статус, передается в больницу. Затем мы составляем план выездов и перечень медицинского оборудования, которое способно улучшить качество жизни пациента. На новом автомобиле бригада паллиативной помощи может выехать к ребенку, провести осмотр, передать его семье необходимое оборудование и расходные материалы, а также настроить аппарат и обучить членов семьи работе с ним».

Всего  в этом году  в медицинские организации, оказывающие паллиативную помощь жителям, поставлено 7 автомобилей для работы выездных бригад, они закуплены за счет средств областного бюджета. Обновление автопарка машин медучреждений продолжится.

Теги: детская больница новый автомобиль Тольятти

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