Тольяттинская детская больница получила новый автомобиль для работы выездных бригад врачей

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В Тольяттинскую городскую детскую клиническую больницу этим летом поставлен новый автомобиль для работы выездной бригады паллиативной медицинской помощи.

Новый автомобиль — внедорожник «Лада-Нива» — используется для доставки специалистов и медицинского оборудования к маленьким пациентам, нуждающимся в паллиативной помощи на дому.

«Наша бригада выезжает для оказания помощи детям из Тольятти, Ставропольского, Шигонского и Сызранского районов, — пояснила главный врач Тольяттинской городской детской клинической больницы Светлана Гаршина. — В работе с пациентами, которые нуждаются в паллиативной помощи, важен персонифицированный подход. Информация о каждом ребенке, проживающем на территории этих районов и имеющем паллиативный статус, передается в больницу. Затем мы составляем план выездов и перечень медицинского оборудования, которое способно улучшить качество жизни пациента. На новом автомобиле бригада паллиативной помощи может выехать к ребенку, провести осмотр, передать его семье необходимое оборудование и расходные материалы, а также настроить аппарат и обучить членов семьи работе с ним».

Всего в этом году в медицинские организации, оказывающие паллиативную помощь жителям, поставлено 7 автомобилей для работы выездных бригад, они закуплены за счет средств областного бюджета. Обновление автопарка машин медучреждений продолжится.