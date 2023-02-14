Специалисты посетили с рабочим визитом подстанцию скорой медпомощи в селе Большая Черниговка

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Руководитель управления организации скорой и специализированной медицинской помощи министерства здравоохранения Самарской области Галина Черногаева и исполняющий обязанности главного врача Самарской областной станции скорой медицинской помощи Раймонд Чернуха посетили с рабочим визитом подстанцию скорой медпомощи в селе Большая Черниговка.



В августе подстанция стала подразделением Самарской областной станции скорой медицинской помощи. В районе продолжают работать 2 круглосуточные бригады «скорой», в случае необходимости на вызовы направляются ближайшие свободные бригады областной станции из соседних районов. Проводится работа по привлечению новых специалистов для формирования дополнительных бригад.



В рамках визита специалисты встретились с жителями села, ответили на вопросы по организации экстренной медицинской помощи после централизации всей службы.



«В связи с присоединением к областной станции отделений скорой медицинской помощи районных больниц появилась возможность в случае занятости районных бригад направлять на вызов любую свободную бригаду из соседних населённых пунктов. Это повышает доступность медпомощи, помогает эффективно управлять ресурсами», - отметила Галина Юрьевна.



Также жителям разъяснили, в чем разница между экстренным и неотложным вызовом.

«Скорая медицинская помощь - это экстренная служба, специалисты которой, в первую очередь, оказывают помощь при возникновении угрожающих жизни состояний - ДТП, пожары, потеря сознания, инсульты, боль в груди, патология беременности, травмы тяжелого характера. По регламенту время прибытия бригады на подобные вызовы не должно превышать 20 минут. Также наша служба обслуживает вызовы неотложной категории – к пациентам обострением хронических заболеваний, которое в настоящее время не представляет угрозу для жизни. Речь идет о повышении артериального давления и температуры, боли в спине, головной боли и головокружении, общем недомогании и др. Часть неотложных вызовов передается в поликлиники, часть по возможности обслуживается нашими бригадами. Важно при вызове «скорой» максимально подробно описать жалобы диспетчеру, следовать его рекомендациям», - рассказал Раймонд Чернуха.



По данным главного врача, среднее время ожидания на вызовы к пациентам с жизнеугрожающими состояниями по Большечерниговскому району составляет 19 минут, при нормативе – не более 20 минут.



Кроме того, на подстанции прошло совещание с сотрудниками, обсудили план мероприятий по дополнительному обучению персонала. В ближайшее время будут организованы мастер-классы и тренинги по сердечно-легочной реанимации и первой помощи при ДТП.

Фото: минздрав СО