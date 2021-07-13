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Сенатор Косачев назвал причину задержки в регистрации "Спутника V" в ЕС

13 июля 2021 22:30
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РФПИ делает все необходимое, для того, чтобы "любые, даже излишние требования со стороны регистраторов, будь то европейских либо глобальных, выполнять".

Задержка в регистрации российской вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V" за рубежом продиктована политическими интересами, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев, передает РИА Новости.

"Любые ссылки на любые инструкции теряют свою легитимность и достоверность по мере прошествия времени", - сказал сенатор во вторник в эфире радио Sputnik.

"У меня все меньше сомнений в том, что все те дополнительные предложения и требования, которые к нам предъявляются, в каком-то завышенном режиме, с тем, чтобы максимально затянуть регистрацию российской вакцины, и тем самым расчистить пространство для использования своих", - отметил законодатель.

Косачев полагает, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) делает все необходимое, для того, чтобы "любые, даже излишние требования со стороны регистраторов, будь то европейских либо глобальных, выполнять".

Он также отметил, что даже осень — это "весьма неприличный срок для завершения соответствующих процедур". "Хотелось бы слышать про август, если речь не может идти об июле. Если и осенью не одобрят, то это будет неприлично уже", - отметил парламентарий.

Косачев также коснулся темы "вакцинной дипломатии", о чем ранее заявили в ЕС. "Если у России и есть вакцинная дипломатия, то только со знаком "плюс", - сказал политик. По его словам, Россия не только поставляет вакцины в другие страны, но и делится технологиями, помогает организовать производство в других странах.

 

Фото из открытых источников

Теги: ЕС регистрация Россия Спутник V

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