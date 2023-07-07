Самарцев предостерегают об опасностях работы на даче в жару

Минздрав Самарской области напоминает: длительная работа на дачах, огородах и приусадебных участках в жаркие дни, особенно с опущенной вниз головой НЕДОПУСТИМА!
Это может привести к тяжелым, а иногда и угрожающим жизни последствиям.
Чтобы дача приносила только радость
не выходите на участок в самые жаркие часы
делайте перерывы в работе каждые 30 минут
используйте специальную скамеечку для садовых работ
пейте воду!
И всегда помните РАННИЕ ПРИЗНАКИ ИНСУЛЬТА – грозной сосудистой катастрофы, угрожающей жизни