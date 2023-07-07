Самарцев предостерегают об опасностях работы на даче в жару

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Минздрав Самарской области напоминает: длительная работа на дачах, огородах и приусадебных участках в жаркие дни, особенно с опущенной вниз головой НЕДОПУСТИМА!



Это может привести к тяжелым, а иногда и угрожающим жизни последствиям.



Чтобы дача приносила только радость



не выходите на участок в самые жаркие часы



делайте перерывы в работе каждые 30 минут



используйте специальную скамеечку для садовых работ



пейте воду!





И всегда помните РАННИЕ ПРИЗНАКИ ИНСУЛЬТА – грозной сосудистой катастрофы, угрожающей жизни