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Самарцев предостерегают об опасностях работы на даче в жару

7 июля 2023 13:57
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Самарцев предостерегают об опасностях работы на даче в жару

Минздрав Самарской области напоминает: длительная работа на дачах, огородах и приусадебных участках в жаркие дни, особенно с опущенной вниз головой НЕДОПУСТИМА!

Это может привести к тяжелым, а иногда и угрожающим жизни последствиям.

Чтобы дача приносила только радость

‼не выходите на участок в самые жаркие часы

‼делайте перерывы в работе каждые 30 минут

‼ используйте специальную скамеечку для садовых работ

‼  пейте воду!


‼И всегда помните РАННИЕ ПРИЗНАКИ ИНСУЛЬТА – грозной сосудистой катастрофы, угрожающей жизни

Теги: Акценты

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