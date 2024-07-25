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25 июля на судостроительном заводе ЗАО «Нефтефлот» состоялась торжественная церемония закладки киля двух серийных судов.
В Самаре строят сухогрузные суда
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В Самаре строят сухогрузные суда

25 июля 2024 18:55
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25 июля на судостроительном заводе ЗАО «Нефтефлот» состоялась торжественная церемония закладки киля двух серийных судов.

25 июля 2024 года на судостроительном заводе ЗАО «Нефтефлот» состоялась торжественная церемония закладки киля двух серийных судов проекта RSD34L.

В сентябре 2023 года ЗАО «Нефтефлот» и АО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) подписали контракт на строительство и поставку серии из трех многоцелевых сухогрузных судов класса «Оптима» по проекту Морского Инженерного Бюро RSD34L. Цена контракта составляет 3,4 млрд. рублей. Согласно контрактным условиям, суда должны быть переданы заказчику до 30 ноября 2025 года. Лизингополучателем судов выступает российская судоходная компания «ВТ-КАРГО».

Многоцелевое сухогрузное судно с двумя грузовыми трюмами дедвейтом до 6000 тонн предназначено для перевозки генеральных и навалочных грузов, в том числе зерна, пакетированных пиломатериалов, круглого леса, металлолома, металла в связках и рулонах, крупногабаритных, длинномерных и тяжеловесных грузов, угля и опасных грузов различных классов. Судно длиной около 125 м, шириной 17 м и осадкой до 4,2 м будет способно развивать скорость не менее 10 узлов.

ЗАО «Нефтефлот» обладает внушительным портфелем заказов и продолжает осваивать новые компетенции. Построено и спущено на воду 12 судов, 10 судостроительных проектов прямо сейчас находится в стадии строительства, и еще 10 планируется сдать до 2027 года. По темпам развития «Нефтефлот» – несомненный лидер в ПФО, а Самара по праву может считаться «Самарой судостроительной».

«На сегодняшний день ЗАО «Нефтефлот» активно участвует в развитии транспортно-логистических путей Самарской области. Хочу всех поздравить с началом строительства двух сухогрузов и пожелать предприятию развития и наращивания производственных мощностей», – отметил Временно исполняющий обязанности вице-губернатора Самарской области Антон Емельяненко.

Серия сухогрузных судов проекта RSD34L строится в рамках «Программы льготного лизинга гражданских судов водного транспорта». В рамках утверждённого Правительством России документа, на российских судоверфях будет построено 260 единиц гражданских судов водного транспорта для обновления и роста численности флота, увеличения объемов грузовых и пассажирских перевозок морским и внутренним водным транспортом. Закладка киля головного судна проекта RSD34L состоялась на ЗАО «Нефтефлот» в мае 2024 года.

«Еще недавно, в мае, мы заложили головное судно, а уже сегодня – первое и второе серийное, что говорит о том, что профессионализм и мастерство сотрудников предприятия стремительно растет. Суда являются универсальными сухогрузами, предназначенными для плаванья по рекам и морям, и, на сегодняшний день, мы имеем контракт на строительство 3 таких судов, и планируем подписать еще на 6. Таким образом мы выйдем на полномасштабную серию речных сухогрузных судов», – прокомментировал  событие генеральный директор ЗАО «Нефтефлот» Вадим Голованов, сообщает пресс-служба Поволжской ассоциации судоходных и судоремонтных предприятий.

 

Фото предоставлено пресс-службой ПАССП Самара

Теги: Акценты Самара

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