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Вячеслав Федорищев оценил проекты региональных команд по программе «Гостеприимные города»

23 июля 2024 22:23
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В Правительстве региона состоялась предварительная защита проектов развития Самары, Тольятти, Жигулевска, Сызрани, Чапаевска.

Во вторник, 23 июля, в Правительстве региона состоялась предварительная защита проектов развития Самары, Тольятти, Жигулевска, Сызрани, Чапаевска. Их представили четыре региональные управленческие команды, которые проходят обучение в Московской школе управления «СКОЛКОВО» по программе «Индустрия гостеприимства как драйвер городского и регионального развития» («Гостеприимные города»). Эту отраслевую образовательную программу, направленную на развитие индустрии гостеприимства в России, реализуют Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ», Министерство экономического развития РФ совместно со Школой управления «СКОЛКОВО».  

Участие в обсуждении проектов приняли врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев, главный управляющий партнер по городскому развитию ВЭБ.РФ Ирина Макиева, директор по реализации федеральных проектов развития Школы управления «СКОЛКОВО» Ирина Миронова, руководитель проектной работы школы управления «СКОЛКОВО» Артем Волков, директор департамента бюджетных инвестиций и нормативного обеспечения финансирования АО «Корпорация Туризм.РФ» Игорь Голубинский, а также представители Правительства региона, министерства туризма Самарской области, ряда компаний и организаций сферы туризма. 

Приветствуя участников мероприятия, глава региона Вячеслав Федорищев отметил: «Это обучение для каждого члена команд проходит не зря. У нас сегодня разные проекты, они по-настоящему могут определить дальнейший облик наших городов для всех нас, тех, кто живет в Самарской области, а также для наших гостей. Нам важно, чтобы красоты природы, богатую историю региона узнавали как можно больше жителей, чтобы люди приезжали к нам, возвращались потом с семьями, рекомендовали посетить Самарскую область». 

По словам Ирины Макиевой, договоренность о проведении такой предзащиты проектов в Самарской области была достигнута с главой региона в ходе Петербургского международного экономического форума. Она пояснила, что от Самарской области в образовательной программе участвуют 4 команды, но одна из них объединенная и будет предлагать проекты развития двух городов. Всего же, как рассказала Ирина Макиева, обучение ориентировано на команды из 200 городов России, обладающих наиболее высоким туристическим потенциалом. 

Она подчеркнула, что эта программа —  не теоретические знания или начитка общих фраз. Опыт создания командой собственного проекта, использование опыта других городов должны привести участников обучения к пониманию, какова роль их города в развитии туризма всего региона. «Вам даются уникальные знания, и от вас мы, конечно, ожидаем большой результат», — обратилась она к командам. По словам Ирины Макиевой, после обучения два года «СКОЛКОВО» будет мониторить города, как они эти проекты реализуют. 

Программа, нацеленная на развитие индустрии гостеприимства и повышение туристической привлекательности городов, включает в себя пять циклов обучения: внутренний туризм, городская среда и туристическая инфраструктура, повышение качества сервиса и кадровое обеспечение, маркетинг и продвижение территорий. В рамках программы каждая команда должна оценить туристический потенциал своего города, определить главные точки притяжения, сформировать портрет туриста и выявить наличие барьеров и конкурентных преимуществ. 

В ходе предзащиты были отмечены сильные и слабые стороны проектов каждой из команд.  Так, анализируя проект по Самаре, глава региона отметил: не хватило системных решений, которые повысят узнаваемость областной столицы и будут способствовать продвижению региона в целом. «Должно быть очень много нетривиальных решений, которые позволят нам реально продвигать регион. У нас потенциал очень большой. Туристов должно быть в два раза больше. Вопрос, что с ними делать, идет параллельно. Но эти две задачи — людей сюда привезти и что с ними делать — и решать можно параллельно. Причем первоочередным образом идет спрос, так экономика устроена. Поэтому, как только у нас здесь будет появляться на порядок больше туристов, которые будут спросом — рублем — голосовать за лучший сервис и услуги, эти сервис и услуги будут появляться».

По словам Вячеслава Федорищева, сейчас узнаваемость Самарской области как места, куда можно приехать и отдохнуть даже летом, очень низкая. Во многом такая ситуация потому, что нет цельного предложения внутри — а что здесь делать неделю? Глава региона уверен: это зависит от продвижения, здесь нужно работать системно, и эта задача совместная — города с министерством туризма области.

В представленном проекте отражены преимущества Самары, однако, по мнению врио губернатора, всего не объять — стратегия продвижения должна базироваться на ключевых реперных точках. «Описали много чего, а решений не хватило, здесь прошу доработать», — обратился он к команде.

Также свои проекты представили команды Сызрани, Чапаевска и объединенная команда Тольятти и Жигулевска. 

Двум командам из четырех финальная защита предстоит уже 1 августа. «У них осталась неделя, чтобы что-то доработать. Но мы понимаем, что после защиты самая работа только начинается», — отметила по итогам совещания Ирина Макиева. 

Также эксперт обратила внимание на подготовку кадров для отрасли туризма: «Мы сегодня много говорили о кадрах, которые необходимо здесь воспитать, чтобы в регион приезжал качественный турист. Туристические кадры — это большой вызов».

Подводя итоги состоявшейся предзащиты, глава региона Вячеслав Федорищев подчеркнул, что Самарская область продолжит развивать туризм при поддержке партнеров.  «Очень характерно то, что мы с ВЭБ.РФ обсуждаем развитие туризма, потому что это институт, который развивает городские пространства. Это благоустроенные территории, это любимые места, которые становятся по-настоящему притягательными, это комплексное развитие транспортной инфраструктуры», — сказал он. 

Между благоустройством и туризмом существует прямая связь. «Это все работает на жителей региона: чем больше появится удобных и красивых мест для отдыха и досуга, тем больше мы с вами будем ими пользоваться. И это работает на наших гостей, которые приезжают со всех уголков страны. А чем больше их будет приезжать и чем больше мы как Самарская область, наши предприниматели и бюджет региона будем зарабатывать, тем больше мы будем вкладывать в развитие наших любимых мест», — заключил руководитель области, подчеркнув при этом, что важно не только защитить проекты, но и потом реализовать их.

 

Фото:   пресс-служба Правительства СО

Теги: Акценты Самара

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