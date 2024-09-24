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Самарцам рассказали, какой образ жизни поможет сохранить здоровье сердца

24 сентября 2024 17:39
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Ответственное отношение к сердцу включает в себя несколько ключевых аспектов.

Об этом рассказывает заведующий консультативно-реабилитационного отделения Самарского областного клинического кардиологического диспансера им.В.П.Полякова Владимир Кузьмин:

"Ответственное отношение к сердцу включает в себя несколько ключевых аспектов:

Правильное питание. Употребление разнообразной и сбалансированной пищи, в том числе овощей, фруктов, цельных злаков и нежирных белков, помогает поддерживать здоровье сердца.

 Физическая активность. Регулярные физические нагрузки - не менее 150 минут умеренной активности в неделю - способствуют укреплению сердечно-сосудистой системы.

 Контроль веса.
Поддержание здорового веса снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

 Отказ от вредных привычек. Курение и злоупотребление алкоголем негативно влияют на здоровье сердца.

Регулярные медицинские обследования.
Посещение врача для проверки уровня холестерина, артериального давления и других показателей здоровья сердца.

Управление стрессом.
Практики, такие как медитация, йога или просто время на свежем воздухе, могут помочь снизить уровень стресса.

Сон.
Качественный и достаточный сон важен для общего здоровья и здоровья сердца.

Следуя этим рекомендациям, можно значительно снизить риски сердечно-сосудистых заболеваний и улучшить качество жизни".

 

Фото:   freepik.com

Теги: Медицина Самара

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