Самарцам рассказали, какой образ жизни поможет сохранить здоровье сердца

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Об этом рассказывает заведующий консультативно-реабилитационного отделения Самарского областного клинического кардиологического диспансера им.В.П.Полякова Владимир Кузьмин:



"Ответственное отношение к сердцу включает в себя несколько ключевых аспектов:



Правильное питание. Употребление разнообразной и сбалансированной пищи, в том числе овощей, фруктов, цельных злаков и нежирных белков, помогает поддерживать здоровье сердца.



Физическая активность. Регулярные физические нагрузки - не менее 150 минут умеренной активности в неделю - способствуют укреплению сердечно-сосудистой системы.



Контроль веса.

Поддержание здорового веса снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.



Отказ от вредных привычек. Курение и злоупотребление алкоголем негативно влияют на здоровье сердца.



Регулярные медицинские обследования.

Посещение врача для проверки уровня холестерина, артериального давления и других показателей здоровья сердца.



Управление стрессом.

Практики, такие как медитация, йога или просто время на свежем воздухе, могут помочь снизить уровень стресса.



Сон.

Качественный и достаточный сон важен для общего здоровья и здоровья сердца.



Следуя этим рекомендациям, можно значительно снизить риски сердечно-сосудистых заболеваний и улучшить качество жизни".

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