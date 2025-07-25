Самарский врач-невролог: "Самая большая инвестиция в развитие мозга детей — это не гаджеты и кружки, а вовлечённость родителей"

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Врач-невролог Самарской областной детской клинической больницы имени Н.Н. Ивановой Руслан Бикбаев:



"Именно в детстве и подростковом возрасте закладываются навыки, которые останутся на всю жизнь: внимание, память, мышление и эмоциональный интеллект.



Для гармоничного развития мозга ребенка необходимо:



Соблюдать режим сна. Мозг активно развивается именно во сне.

Сбалансировано питаться. Добавить в рацион ребенка продукты, в которых содержится Омега-3: рыбу, орехи, льняное масло. Также витамины группы B, железо и йод.

Ввести физические нагрузки. Физическая активность улучшает кровообращение мозга и снижает уровень стресса.

Проводить игры, которые формируют концентрацию внимания: шашки, шахматы и конструкторы, а также ограничить использование гаджетов.

До поступления в школу необходимо пройти профилактический осмотр, на котором врачи комплексно оценят состояние здоровья ребенка и его готовность к школе.

Врач невролог осматривает детей перед посещением детского дошкольного учреждения и школы в возрасте 3, 6 и 7 лет, визиты к доктору могут быть и внеплановые при наличие жалоб. Тогда назначается дообследование и лечение при необходимости. К 6 годам у детей должна быть полностью правильно сформирована речь. Перед посещением школы врач-невролог оценивает память, мышление, концентрацию внимания, речь, как развиты навыки письма и чтения. Это помогает выявить сильные и слабые стороны работы центральной нервной системы. При обнаружение проблем в развитии ребенка назначаются дообследования, направляется на ПМПК, где деток осматривают педагог, психолог, логопед, психиатр.



При наличии нарушений необходимо повременить с поступлением в первый класс и посетить занятия логопеда, педагога, психолога и выполнять рекомендации невролога.



Помните: самая большая инвестиция в развитие мозга детей — это не гаджеты и кружки, а вовлечённость и желание родителей постоянно помогать своим деткам и выполнять рекомендации специалистов".

Фото: Минздрав СО