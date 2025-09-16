Я нашел ошибку
Главные новости:
На Всероссийском съезде обсудили диагностику и лечение врожденных пороков сердца.
Самара стала местом проведения Всероссийского съезда детских кардиохирургов и специалистов по врожденным порокам сердца
Увеличение дней отдыха необходимо не только гражданам предпенсионного возраста, но и молодым работникам и людям среднего возраста.
Депутаты Госдумы предложили увеличить отпуска в России с 28 до 35 дней
В следующем туре, 1 октября, тольяттинский клуб сыграет на выезде с калининградской "Балтикой".
"Локомотив" обыграл "Акрон" в Кубке России - 3:1
По информации Росприроднадзора, проведено выездное обследование территории совместно с природоохранной прокуратурой.
Минприроды СО: о ситуации со сбросом отходов возле поселка Спутник в Волжском районе
Принять участие в Фестивале традиционно могут любительские детские (возраст участников 6-17 лет включительно) и молодежные (возраст 18-35 лет включительно) театральные коллективы из регионов Приволжского федерального округа.
В регионе открылся прием заявок на участие в фестивале ПФО «Театральное Приволжье»
Они представляют свою продукцию в направлениях «Кондитерские и хлебобулочные изделия», «Замороженные продукты, полуфабрикаты и готовая кулинария», «Мясо, птица и яйца», «Масложировая продукция и соусы», «Бакалея» и др. 
8 самарских производителей представляют свою продукцию на XXXIV Международной осенней выставке продуктов питания WorldFood Moscow 2025
С просьбой о его установке к главе города Самара Ивану Носкову обратилась инициативная группа жителей домов №№ 118, 121 и 127 во время его последнего рабочего выезда в Советский район.
В Самаре в районе дома № 127 по улице Аэродромной установили павильон остановки общественного транспорта
Для показа собраны самые яркие снимки с региональных, всероссийских и международных соревнований, чемпионатов и турниров. 
Сегодня на медиаэкранах на площади Славы стартовала выставка фотографий «Самарский спорт»
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 82.84
-0.23
EUR 97.89
0.44
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Музей-галерея «Заварка» в Самаре запускает семейную мастерскую «Нити»
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка Ирины Ланг
Память основателя Самары князя Григория Засекина почтили в День города
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самара стала местом проведения Всероссийского съезда детских кардиохирургов и специалистов по врожденным порокам сердца

16 сентября 2025 23:22
97
На Всероссийском съезде обсудили диагностику и лечение врожденных пороков сердца.

Самара стала местом проведения Всероссийского съезда детских кардиохирургов и специалистов по врожденным порокам сердца.

В этом году отделение детской кардиохирургии Самарского областного клинического кардиологического диспансера им В. П. Полякова отмечает 20-летие.

«Проведение съезда на территории Самарской области - это, в первую очередь, признание профессиональных компетенций, которым владеют наши кардиохирурги, - подчеркнул министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов. - Сегодня в регионе решаются задачи в рамках реализации национального проекта «Семья», который инициирован Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. Нацпроект нацелен на укрепление здоровья семьи. Важнейшее его направление - охрана материнства и детства. В рамках мероприятий нацпроекта мы переоснащаем перинатальные центры, закупаем современное оборудование. Оно помогает в том числе своевременно выявлять патологии сердечно-сосудистой системы и проводить лечение».

Главный внештатный детский специалист сердечно-сосудистый хирург министерства здравоохранения Российской Федерации Алексей Ким отметил, что Самарская область является одним из лидеров развития детской кардиохирургии.

"Врождённые пороки сердца - это одна из самых сложных проблем детской кардиохирургии. И все направления хирургии клапанной патологии движутся в направлении реконструктивных операций. Мы нацелены на увеличение количества малоинвазивных эндоваскулярных операций, которые минимизируют травмы ребёнка", - отметил эксперт.

В Самарской области ежегодно рождается 200-250 детей с различными врождёнными пороками сердца.

"В год мы оперируем 190-210 пациентов, в том числе новорожденных. Из них 110-130 в условиях искусственного кровообращения, 40-50 человек с применением рентгенэндоваскулярных методов", - рассказал главный внештатный детский специалист - сердечно-сосудистый хирург Минздрава России в ПФО, главный внештатный специалист по детской кардиологии министерства здравоохранения Самарской области, руководитель Центра детской кардиохирургии и кардиоревматологии Самарского областного клинической кардиологического диспансера им. В.П. Полякова Антон Авраменко.

Также на съезде избрали Президента общества детских кардиохирургов в 2025-2026 годах. Им стал Антон Авраменко.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Врач напомнила, почему стоит сделать выбор в пользу вакцинации от гриппа.
16 сентября 2025, 16:20
Самарский врач-инфекционист: от прививки заболеть нельзя
Врач напомнила, почему стоит сделать выбор в пользу вакцинации от гриппа. Здравоохранение
242
Комплекс «АПАК» позволяет измерять ключевые параметры здоровья ребенка: вес, артериальное давление, жизненную емкость легких, насыщение крови кислородом.
16 сентября 2025, 15:01
СамГМУ передал на апробацию в медучреждения региона инновационные комплексы для дистанционного обследования детей
Комплекс «АПАК» позволяет измерять ключевые параметры здоровья ребенка: вес, артериальное давление, жизненную емкость легких, насыщение крови кислородом. Здравоохранение
302
С заслуженной победой медицинских работников поздравил министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов.  
16 сентября 2025, 14:56
Самарские врачи стали победителями Всероссийского конкурса
С заслуженной победой медицинских работников поздравил министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов.   Здравоохранение
246
Здравоохранение
На Всероссийском съезде обсудили диагностику и лечение врожденных пороков сердца.
16 сентября 2025  23:22
Самара стала местом проведения Всероссийского съезда детских кардиохирургов и специалистов по врожденным порокам сердца
97
В день футбольного матча на территории стадиона будет работать мобильный медицинский комплекс Волжской районной клинической больницы.
16 сентября 2025  20:25
17 сентября жителей региона приглашают пройти вакцинацию на стадионе «Солидарность Самара Арена»
220
Сегодня Евгения Кандыба является фельдшером выездной бригады скорой помощи.
16 сентября 2025  16:34
Молодой фельдшер является участницей программы «Земский фельдшер» в Чапаевске
220
Врач напомнила, почему стоит сделать выбор в пользу вакцинации от гриппа.
16 сентября 2025  16:20
Самарский врач-инфекционист: от прививки заболеть нельзя
244
Комплекс «АПАК» позволяет измерять ключевые параметры здоровья ребенка: вес, артериальное давление, жизненную емкость легких, насыщение крови кислородом.
16 сентября 2025  15:01
СамГМУ передал на апробацию в медучреждения региона инновационные комплексы для дистанционного обследования детей
303
С заслуженной победой медицинских работников поздравил министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов.  
16 сентября 2025  14:56
Самарские врачи стали победителями Всероссийского конкурса
247
В Самарской области зафиксирован рост коронавируса
16 сентября 2025  13:32
В Самарской области зафиксирован рост коронавируса
298
В рамках федерального проекта «Здоровье для каждого» в Самарской области развиваются Центры здоровья
16 сентября 2025  13:21
В рамках федерального проекта «Здоровье для каждого» в Самарской области развиваются Центры здоровья
242
Все желающие могут обратиться в любой Центр здоровья, который располагается на территории региона. Всего их сейчас открыто 21 подразделение на базе поликлиник.
15 сентября 2025  14:47
В Самарской области развиваются Центры здоровья
452
Министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов выразил благодарность всем коллегам за самоотверженность и преданность делу.
15 сентября 2025  14:39
Андрей Орлов вручил ведомственные награды представителям отрасли здравоохранения
497
Весь список
Современная медицина
15 августа 2024  10:59
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
15179
Весь список
В центре внимания
В Самаре завершено благоустройство сквера «Восточный» на Зубчаниновском шоссе
16 сентября 2025  13:00
В Самаре завершено благоустройство сквера «Восточный» на Зубчаниновском шоссе
228
Самара перешла на одноуровневую систему управления
16 сентября 2025  12:26
Самара перешла на одноуровневую систему управления
242
Опубликованы предварительные данные о явке на выборах в Самарской области
15 сентября 2025  11:07
Опубликованы предварительные данные о явке на выборах в Самарской области
562
В Тольятти из горящей многоэтажки эвакуировали 35 человек
15 сентября 2025  10:59
В Тольятти из горящей многоэтажки эвакуировали 35 человек
418
Отмечание Дня города в Самаре завершат фейерверком
14 сентября 2025  12:10
Отмечание Дня города в Самаре завершат фейерверком
718
Весь список