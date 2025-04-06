Я нашел ошибку
Главные новости:
В России утвердили новые правила надзора в рыболовстве
В России утвердили новые правила надзора в рыболовстве
Названы популярные продукты, которые подорожают в апреле
Названы популярные продукты, которые подорожают в апреле
В Самарской области ищут подростка из реабилитационного отделения
В Самарской области ищут подростка из реабилитационного отделения
В ситуацию с опасным домом в самарском поселке вмешался Бастрыкин
В ситуацию с опасным домом в самарском поселке вмешался Бастрыкин
Игорь Осинькин: "Наверное, повлияла та ситуация, что мы начали удерживать счет"
Игорь Осинькин: "Наверное, повлияла та ситуация, что мы начали удерживать счет"
Житель Саратовской области ездил по поддельному водительскому удостоверению в Самарской области
Житель Саратовской области ездил по поддельному водительскому удостоверению в Самарской области
Весенний призыв в армию станет самым масштабным за 14 лет
Весенний призыв в армию станет самым масштабным за 14 лет
Мошенники убедили сотрудницу банка перевести на «безопасный счет» более 30 млн рублей
Мошенники убедили сотрудницу банка перевести на «безопасный счет» более 30 млн рублей
Наверх
Самара  +17 °C, Тольятти  +13 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 84.28
-0.1
EUR 92.99
-0.17
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Полицейские региона познакомили школьников со спецификой работы в органах внутренних дел
В Самаре пройдет открытие фотовыставки «В чьих глаза красота?»
День беременных в Самаре: лекции, музыка, мастер-классы и вдохновение для будущих мам
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Россиян предупредили о рисках заражения микоплазменной пневмонией

6 апреля 2025 11:42
170
Россиян предупредили о рисках заражения микоплазменной пневмонией

О вероятности заражения микоплазменной пневмонией, ее признаках и последствиях заболевания в беседе с RT рассказал врач московской лаборатории Роман Иванов.

Недомогания в виде головной боли и слабости - первые признаки этого заболевания, которые с развитием недуга переходят в лихорадку и кашель.

"Как правило, люди начинают бить тревогу, когда обнаруживают в мокроте кровавые фрагменты, а также другие отличия от привычных симптомов ОРВИ", - цитирует СМИ доктора, который обратил внимание, что при игнорировании признаков микоплазменной инфекции заболевание чревато дыхательной недостаточностью и плевритом.

При первых признаках болезни необходимо обращаться за квалифицированной помощью специалистов, заявил Роман Иванов. Врач также назвал профилактику заболевания лучшим способом избежать заражения.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Здравоохранение
Россиян предупредили о рисках заражения микоплазменной пневмонией
6 апреля 2025  11:42
Россиян предупредили о рисках заражения микоплазменной пневмонией
170
Будущие мамы могут столкнуться со снижением остроты зрения, сухостью глаз, а также появлением черных точек и помутнений.
4 апреля 2025  20:11
Врач-офтальмолог больницы Ерошевского рассказала, почему каждой женщине необходимо поддерживать здоровье глаз
1157
В этом году в Сызранскую центральную городскую и районную больницу поставлено 6 машин для работы в службе неотложной помощи.
4 апреля 2025  19:16
Специалисты Сызранской больницы выезжают к пациентам на новых автомобилях
663
Кормление грудью создаёт для ребёнка атмосферу любви и защиты, которые способствуют полноценному развитию интеллекта ребенка и психики.
4 апреля 2025  14:37
 Самарский врач – неонатолог рассказала о пользе грудного вскармливания
617
В Клиниках СамГМУ помогли пациентке с очень редкой патологией кишечника
4 апреля 2025  10:37
В Клиниках СамГМУ помогли пациентке с очень редкой патологией кишечника
423
Создание современных условий значительно улучшит оказание медицинской помощи.
3 апреля 2025  17:57
В Нефтегорском и Алексеевском районах продолжается модернизация медицинской инфраструктуры
775
Все желающие смогут пройти важные медицинские обследования и получить консультацию специалистов, а также вступить в ряды доноров.
3 апреля 2025  14:49
Жителей региона приглашают принять участие в Фестивале здоровья
882
Фестиваль здоровья: жители Самары смогут бесплатно пройти профилактические обследования
3 апреля 2025  11:34
Фестиваль здоровья: жители Самары смогут бесплатно пройти профилактические обследования
526
Существует распространенная гипотеза о том, что постоянная тяга к сладкому — признак диабета. Однако это утверждение не имеет научного обоснования.
2 апреля 2025  17:42
Врач назвала причины постоянной тяги к сладкому
832
На данный момент завершаются внутренние отделочные работы, замена инженерных систем, а также проводится подготовка к выполнению работу по ремонту входных групп.
2 апреля 2025  16:43
В Отрадном проводятся ремонтные работы двух амбулаториях
602
Весь список
Современная медицина
15 августа 2024  10:59
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
12227
Весь список
В центре внимания
В центре Самары временно изменили маршруты трех автобусов
5 апреля 2025  12:17
В центре Самары временно изменили маршруты трех автобусов
548
В Самаре изменили названия трех остановок общественного транспорта
4 апреля 2025  13:39
В Самаре изменили названия трех остановок общественного транспорта
3228
В Самаре отменили два автобусных маршрута
4 апреля 2025  13:30
В Самаре отменили два автобусных маршрута
625
Константин Титов, советник губернатора Самарской области, рассказал о планах развития метро в Самаре
4 апреля 2025  13:10
Константин Титов, советник губернатора Самарской области, рассказал о планах развития метро в Самаре
629
В Самаре открылся международный патриотический форум
4 апреля 2025  09:47
В Самаре открылся международный патриотический форум
427
Весь список