Россиян предупредили о рисках заражения микоплазменной пневмонией

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О вероятности заражения микоплазменной пневмонией, ее признаках и последствиях заболевания в беседе с RT рассказал врач московской лаборатории Роман Иванов.

Недомогания в виде головной боли и слабости - первые признаки этого заболевания, которые с развитием недуга переходят в лихорадку и кашель.

"Как правило, люди начинают бить тревогу, когда обнаруживают в мокроте кровавые фрагменты, а также другие отличия от привычных симптомов ОРВИ", - цитирует СМИ доктора, который обратил внимание, что при игнорировании признаков микоплазменной инфекции заболевание чревато дыхательной недостаточностью и плевритом.

При первых признаках болезни необходимо обращаться за квалифицированной помощью специалистов, заявил Роман Иванов. Врач также назвал профилактику заболевания лучшим способом избежать заражения.