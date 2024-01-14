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Роспотребнадзор: заявления о "болезни Х" могут иметь экономические мотивы
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Роспотребнадзор: заявления о "болезни Х" могут иметь экономические мотивы

14 января 2024 16:02
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Россия обладает всем необходимым потенциалом для противодействия биологическим угрозам любого характера, в том числе "болезни Х", и своевременного и адекватного реагирования на них.

Заявления о "болезни X" могут иметь не научные, а экономические мотивы, вопросы готовности к пандемии регулярно обсуждаются, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора, передает РИА Новости.

На Всемирном экономическом форуме (ВЭФ), который будет проходить в швейцарском городе Давосе с 15 по 19 января 2024 года, планируется обсудить "болезнь X", способную по количеству смертей в 20 раз превзойти пандемию коронавируса.

"Вопросы готовности к пандемиям регулярно обсуждаются на различных площадках и экономических форумах. Предстоящий Всемирный экономический форум в Давосе 17 января не станет исключением. Одна из сессий деловой программы мероприятия посвящена обсуждению "болезни Х",- говорится в сообщении.

При этом участие в дискуссии мировых экспертов и ученых эпидемиологов, непосредственно занимающихся оценкой рисков новых пандемий и мер готовности к ним, не предусмотрено, отметили в ведомстве.

"Включение "болезни X" в повестку дня Давоса и финансово заинтересованный состав участников, включающий крупную фармацевтические компании, показывает, что диалог сессии будет вращаться вокруг увеличения инвестиций. Это особенно выгодно крупным фармацевтическим кампаниям, которые якобы демонстрируют свой дальновидный подход к обеспечению готовности к пандемии, поэтому обсуждают вопрос на Всемирном экономическом форуме", - подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Россия обладает всем необходимым потенциалом для противодействия биологическим угрозам любого характера, в том числе "болезни Х", и своевременного и адекватного реагирования на них, пояснили в ведомстве.

Теги: Медицина Россия

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