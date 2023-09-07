Роспотребнадзор даст старт Всероссийской кампании по вакцинации против гриппа на ВЭФ

160

Делегация сотрудников Роспотребнадзора во главе с руководителем Анной Поповой примет участие в VIII Восточном экономическом форуме во Владивостоке с 10 по 13 сентября 2023 года, на традиционно будет организована работа стенда Роспотребнадзора. Все мероприятия ведомства пройдут на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).

11 сентября в 14.00 (ДВФУ, корпус В, уровень 5, стенд Роспотребнадзора) - руководитель Службы Анна Попова сообщит о начале Всероссийской кампании по вакцинации против гриппа. Все участники ВЭФ-2023 могут пройти обследование в специально оборудованном медицинском кабинете, размещенном на стенде Роспотребнадзора, сделать бесплатную прививку от гриппа отечественной вакциной с актуальными штаммами. В состав вакцины входят штаммы вирусов гриппа, которые будут наиболее актуальны в данном эпидемическом сезоне.

12 сентября в 10.00-11.30 (ДВФУ, Корпус В, уровень 6, конференц-зал № 7) – руководитель Роспотребнадзора Анна Попова проведет сессию «Суверенитет в области биологической безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе». Среди участников профильные ведомства стран Азии в области профилактики и борьбы с инфекционными заболеваниями. В рамках встречи обсудят риски биологической безопасности, современные эпидемические процессы, а также поделятся опытом самостоятельного управления рисками эпидемий.