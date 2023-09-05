Росгвардейцы дали старт марафону в поддержку донорского движения в Самарской области

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В России стартовал всероссийский марафон в поддержку донорского движения #ДавайВступай! Он проводится по инициативе ФМБА России и направлен на то, чтобы привлечь молодых активных и здоровых людей к добровольному безвозмездному донорству. Акция приурочена к годовщине создания Федерального регистра доноров костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток, а также ко Всемирному дню донора костного мозга, который отмечается ежегодно в третью субботу сентября.



В Самарской области самое активное участие в марафоне приняли сотрудники регионального управления Росгвардии. Они не только сдали кровь, но и вступили в регистр доноров костного мозга.



«На сегодняшний день в федеральном регистре доноров костного мозга состоят около 205 тысяч человек. При этом ежегодно трансплантация костного мозга требуется более чем 5 тысячам россиян, из которых 900 – дети. Необходимо, чтобы у нас в стране было порядка 500 тысяч потенциальных доноров костного мозга. Это позволит полностью закрыть все потребности и отказаться от обращения к зарубежным регистрам» - объяснил цели марафона главный врач региональной станции переливания крови Сергей Кузнецов.



Донорский марафон пройдет в 72 городах Российской Федерации.