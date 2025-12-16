Я нашел ошибку
Главные новости:
В Тольятти мошенники выманили 3,2 млн рублей у 68-летней местной жительницы
В Тольятти патрульные Росгвардии пресекли кражу кофе на крупную сумму
Геологи Самарского политеха обнаружили в губернии ранее неизвестное место горных отложений возрастом около 150 млн лет
Женщина представилась соцработником и выманила у пожилой самарчанки 225 000 рублей
День рождения Музея-галереи «Заварка» отметят в Самаре 20--21 декабря
В Евангелическо-Лютеранской церкви Св. Георга (Самарская кирха) пройдут празднования Рождества Христова.
В 2025 году работодатели чаще всего искали в соискателях навыки деловых коммуникаций и продаж
На новогодние подарки в этом году самарцы планируют потратить 16300 рублей
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.45
-0.28
EUR 93.23
-0.33
В Тольятти патрульные Росгвардии пресекли кражу кофе на крупную сумму

68
В Тольятти патрульные Росгвардии пресекли кражу кофе на крупную сумму

В вечернее время экипаж вневедомственной охраны Росгвардии, находясь на маршруте патрулирования в Автозаводском районе Тольятти, получил от дежурного информацию о срабатывании «тревожной кнопки» в одном из гипермаркетов. Росгвардейцы незамедлительно выдвинулись по указанному адресу.
К прибывшим сотрудникам обратился представитель службы безопасности торговой сети. С помощью системы видеонаблюдения он зафиксировал, как один из посетителей сложил в термокороб популярной службы доставки большое количество дорогостоящего кофе и направился в сторону нерабочих касс, явно не планируя производить оплату.
Действуя оперативно и слаженно, росгвардейцы блокировали возможные пути отхода и задержали подозреваемого в момент, когда он, минуя кассовые линии, пересекал контрольную зону через закрытый турникет и намеревался покинуть магазин.
При осмотре у молодого человека был обнаружен украденный товар. Общая стоимость кофе, который он пытался вынести из торгового зала, составила более 27 000 рублей.
Росгвардейцы передали задержанного местного своим коллегам из полиции. Сотрудниками органов внутренних дел возбуждено уголовное дело.

Теги: Росгвардия

