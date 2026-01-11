Психотерапевт: употребление алкоголя в бане может быть смертельно опасно

Употребление алкоголя в бане может быть смертельно опасно. Об этом 11 января рассказала «Известиям» психотерапевт, психиатр-нарколог НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России Олеся Прищепа.

«В бане, в условиях дефицита кислорода и высоких температур, усиливается обезвоживание, повышается артериальное давление, учащается пульс, повышается интоксикация от продуктов распада спиртного, что в свою очередь повышает риск тромбообразования, нарушения сердечного ритма, инфарктов и инсультов», — сообщила Прищепа.

Обезвоживание от употребления алкоголя также может привести к перегреву организма.

Кроме того, в состоянии алкогольного опьянения снижается чувство страха, ухудшаются концентрация внимания, нарушается координация движений, что может привести к падениям и травмам.

Особенно опасен прием спиртных напитков в бане людям, которые старше 65 лет, а также имеющим хронические заболевания, проблемы с сердцем, суставами и мочевыделительной системой.

«Следует соблюдать питьевой режим до, во время и после посещения бани, используя воду, чаи, употреблять в пищу легкоусвояемые продукты, фрукты, овощи. Подходите к отдыху осознанно», — заключила Прищепа.

