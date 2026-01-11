Я нашел ошибку
Главные новости:
Автозимник предъявляет повышенные требования к транспортным средствам в периоды активного снегопада и перепадов температур.
Особенности движения по временной зимней дороге «Шелехметь – Белые домики»
Изменение введено для организации более интенсивного движения в периоды пиковой нагрузки, которые приходятся на утренние и вечерние часы.
Меняется график работы зимней переправы «Самара — Рождествено» с 12 января
По итогам 2025 года школьники и студенты региона добились значимых академических достижений.
В регионе подвели итоги развития сферы образования в 2025 году
На открытии будет презентована выставка, которая пробудет в стенах Самарской областной детской библиотеки до конца месяца.
В СОДБ пройдет презентация лучших работ победителей конкурса «175 рукописных миниатюрных книг о Самарском крае»
По информации Приволжского УГМС 12 января в в Самаре ночью -8, -10°С, днем -4, -6°С. На дорогах местами снежные заносы.
12 января в регионе сильный снег, до -7°С
В метель ухудшение видимости до 1-2 км.
12 января в губернии ожидается сильный снег, на дорогах снежные заносы
Заготовили более 10 тонн семян для выращивания будущих деревьев в лесопитомниках.
В 2025 год в Самарской области провели лесовосстановление на площади 907 га
Состоянии алкогольного опьянения снижается чувство страха, ухудшаются концентрация внимания, нарушается координация движений, что может привести к падениям и травмам.
Психотерапевт: употребление алкоголя в бане может быть смертельно опасно
Психотерапевт: употребление алкоголя в бане может быть смертельно опасно

215
Состоянии алкогольного опьянения снижается чувство страха, ухудшаются концентрация внимания, нарушается координация движений, что может привести к падениям и травмам.

Употребление алкоголя в бане может быть смертельно опасно. Об этом 11 января рассказала «Известиям» психотерапевт, психиатр-нарколог НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России Олеся Прищепа.

«В бане, в условиях дефицита кислорода и высоких температур, усиливается обезвоживание, повышается артериальное давление, учащается пульс, повышается интоксикация от продуктов распада спиртного, что в свою очередь повышает риск тромбообразования, нарушения сердечного ритма, инфарктов и инсультов», — сообщила Прищепа.

Обезвоживание от употребления алкоголя также может привести к перегреву организма.

Кроме того, в состоянии алкогольного опьянения снижается чувство страха, ухудшаются концентрация внимания, нарушается координация движений, что может привести к падениям и травмам.

Особенно опасен прием спиртных напитков в бане людям, которые старше 65 лет, а также имеющим хронические заболевания, проблемы с сердцем, суставами и мочевыделительной системой.

«Следует соблюдать питьевой режим до, во время и после посещения бани, используя воду, чаи, употреблять в пищу легкоусвояемые продукты, фрукты, овощи. Подходите к отдыху осознанно», — заключила Прищепа.

 

Фото:  pxhere.com

Медицина

