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Председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов прошёл второй этап вакцинации

12 июля 2021 18:49
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Препаратом «Спутник V».

Сегодня первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов прошёл второй этап вакцинации препаратом «Спутник V».

«Никаких проблем с самочувствием в связи с вакцинацией не отметил, - прокомментировал первый вице-губернатор. – Призываю всех сделать прививку, сегодня это наиболее эффективный способ остановить инфекцию и как можно скорее вернуться к нормальной жизни, защитить себя и своих близких. Медики доказали, что среди вакцинированных заболеваемость снижается в 30 раз. Это означает, что при контакте с больным COVID-19 вероятность заражения у непривитого человека составляет 90%, а у вакцинированного — всего 3%. И намного реже – примерно в 15 раз – у привитых развиваются осложнения».

Теги: вакцинация Виктор Кудряшов Спутник V

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