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Владимир Путин рассказал, что привился от коронавируса вакциной "Спутник V"

30 июня 2021 21:17
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Президент сообщил, что его дочь тоже привилась этой вакциной.

"Что касается меня, когда я делал, это в феврале, что ли, было, у нас в гражданском обороте было две [вакцины] по сути. "Эпиваккорона" Новосибирского центра "Вектор" и "Спутник V", как известно. Они обе хорошие <…> Я исходил из того, что мне нужно быть защищенным как можно дольше и принял для себя решение привиться "Спутником V", - сказал президент России во время ежегодной прямой линии, передает ТАСС.

Путин отметил, что его дочь также привилась "Спутником V" и подчеркнул, что вакцина нужна и от нее нет серьезных последствий.

"Есть люди с другой комплекцией, с хроническими заболеваниями, и в возрасте - так называемые группы риска. Это опасно для жизни. А прививка не опасна, нет ни одного серьезного осложнения у нас", - добавил глава государства.

Кроме того, президент заявил, что долгое время он не рассказывал о том, какой вакциной он привился для того, чтобы не создавать конкурентных преимуществ одной вакциной перед другой.

Путин рассказал, что люди из его ближайшего окружения болели COVID-19 после прививки и перенесли инфекцию легко.

"Близкие мои люди тоже вакцинировались, заболели, к сожалению. Тоже достаточно быстро все прошло. И никакими тяжелыми специальными препаратами не лечили их даже. Это люди из ближайшего моего окружения", - сказал глава государства.

По словам президента, болеют после прививки в том числе и известные люди.

"Повторяю, достаточно легко проходит заболевание. Очень известные люди после прививки заболели, не буду сейчас фамилии называть, это все-таки такая личная вещь. Очень известные всей стране. Буквально неделю назад один из моих коллег заболел, вчера - все, уже на работе", - рассказал Путин.

Последствия коронавирусной инфекции, перенесенной без вакцины, могут быть тяжелыми, заявил президент.

"Если человек без прививки болеет, то отдаленные последствия могут быть весьма тяжелыми", - сказал глава государства.

 

Теги: вакцинация Путин Спутник V

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