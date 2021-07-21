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Путин: навязывать прививки нельзя - россиян следует убедить в их необходимости

21 июля 2021 22:27
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Повышение темпов вакцинации в России сейчас является основной задачей.

Темпы вакцинации от коронавируса в России должны возрасти, заявил в среду президент Владимир Путин на совещании с членами правительства. Однако, навязывать прививки нельзя - россиян следует убедить в их необходимости, передает ТАСС.

Число получивших хотя бы одну дозу вакцины за последние две недели возросло почти на четверть, следует из данных вице-премьера Татьяны Голиковой. Она отметила, что к 1 ноября страна может добиться коллективного иммунитета на уровне 80%, то есть выполнить задачу еще амбициознее той, которая была поставлена на старте массовой вакцинации.

По словам президента, повышение темпов вакцинации в стране сейчас является основной задачей, однако "ничего нельзя навязывать" - только убеждать людей в необходимости сделать прививку, в том, что только так можно "поставить заслон эпидемии".

"Конечно, идет большая работа по информированию населения, но все-таки жизнь показывает, что этой информированности недостаточно. Как это ни странно, тем не менее это так", - отметил Путин.

Лучше всего процесс вакцинации идет в Москве и Подмосковье, еще в нескольких регионах Центральной России, а также Краснодарском крае, Ростовской области, Адыгее, Мордовии, Хакасии и Чечне - именно там доля привившихся выше всего. В целом каждый пятый регион, включая Москву и Санкт-Петербург, уже близок к достижению коллективного иммунитета на уровне 60%.

Тем не менее, признала Голикова, ситуация с коронавирусом остается напряженной: заболеваемость растет в 67 регионах, и только в 10 "отмечается некоторое снижение". Путин назвал это лето "очередным испытанием" в борьбе с пандемией и напомнил, что "люди устали".

 

Фото:    Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

 

Теги: вакцинация Путин

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