ПМЭФ: Самарская область заключила соглашение в сфере здравоохранения с ОАО "Российские железные дороги"

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В четверг, 6 июня, на полях Петербургского международного экономического форума Самарская область заключила соглашение в сфере здравоохранения с ОАО "Российские железные дороги". Документ подписали врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев и начальник Центральной дирекции здравоохранения ОАО "РЖД" Елена Жидкова.

Предметом соглашения является сохранение ранее сложившихся партнерских отношений, развитие долгосрочного, эффективного и взаимовыгодного сотрудничества между регионом и компанией в области здравоохранения. Внимание будет направлено на такие вопросы, как совершенствование оказания первичной, специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи населению Самарской области, повышение ее доступности и качества, профилактика и раннее выявление заболеваний и факторов риска их возникновения, развитие экспорта медицинских услуг.



Как одна из важных задач была отмечена разработка совместных проектов, направленных на улучшение демографической ситуации в Самарской области, профилактику абортов и повышение уровня рождаемости.



Как подчеркнула Елена Жидкова, для ОАО "РЖД" Самарский регион является одним из основных для развития большой программы по демографии. В настоящее время компания развивает в рамках медучреждений своей сети в том числе новые форматы женских консультаций.

- Я надеюсь, что это будет пилотный проект, который даст дорогу большим результатам, в том числе, конечно, и демографии. В рамках существующей сети мы меняем форматы с учетом тех задач, которые ставятся государством, и, соответственно, национальных целей, которые стоят перед всеми нами, - сказала она.

Вячеслав Федорищев отметил, что закрепленное соглашением сотрудничество будет иметь важнейший эффект для Самарской области:

- Мы знаем, что демография, здравоохранение - это основа. Президент поставил важнейшую задачу народосбережения. Это невозможно делать без планового обновления медицинской инфраструктуры. В Самаре хорошая инфраструктура, сильные врачи, хорошая школа, при этом необходимо новыми методами, новыми подходами идти вперед. "Российские железные дороги" - наш стратегический партнер. Подписание соглашения для меня лично как для главы субъекта Федерации основа понимания того, что мы в этом важном направлении будем двигаться дальше, - сказал он.

Руководитель области выразил уверенность в продолжении сотрудничества по новым проектам:

- Мы уже немного поговорили о планах. Не будем забегать вперед, но уверены, что, реализовав этот проект, мы будем и далее вместе работать над новыми смелыми решениями.

Источник: СОВА

Фото: пресс-служба Правительства Самарской области