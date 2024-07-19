Ярмарки для ремесленников и новый инвестиционный туристический проект – глава региона провел прием предпринимателей

135

В пятницу, 19 июля, врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев по традиции провел прием предпринимателей, встреча состоялась в Самаре на площадке центра «Мой бизнес».

К главе региона обратился учредитель ООО «Энергобетон» Максим Смолькин. Он рассказал, что новый завод «Энергобетон» по производству железобетонных изделий построен и запущен в эксплуатацию в индустриальном парке ТОР «Чапаевск». Сейчас на производстве трудится порядка 70 сотрудников, завод выпускает в том числе железобетонные опоры различных типов. Сейчас уже планируют увеличить производственную мощность, для этого предприятию нужно закупить специальное оборудование – формы. По словам Максима Смолькина, благодаря поддержке министерства экономического развития и инвестиций Самарской области и регионального Фонда развития промышленности заводу одобрен льготный кредит на 40 млн рублей на закупку этих форм.



Также, по словам предпринимателя, после того как завод запустили в эксплуатацию, рядом с ним за счет собственных средств построили храм им. Благоверного князя А. Невского. На встрече с главой региона обсудили вопрос о поддержке в благоустройстве прилегающей к храму территории – в этом окажет содействие администрация городского округа Чапаевск. Речь идет об асфальтировании площадки перед храмом и пешеходной дорожки вокруг него.



Еще один инвестиционный проект, который планирует реализовать Максим Смолькин, это строительство в Самаре туристического кластера 3 в 1: музея ретро-автомобилей, ретро-отеля и ретро-кафе. Для этого нужен подходящий земельный участок. В ходе встречи рассматривался один из участков в центре города. Вячеслав Федорищев предложил предпринимателю выйти на место вместе с проектировщиками и оценить возможные строительные решения. Также глава региона поручил главе г.о. Самара Елене Лапушкиной подобрать альтернативные варианты участков для этого проекта.

Также на приеме к руководителю области от лица коллектива ремесленников обратились самазанятые Наталья Павлова и Татьяна Муминова из Тольятти. Татьяна Муминова вместе с сестрой с помощью двух грантов организовала столярную мастерскую. Наталья Павлова вместе с мужем занимается изготовлением изделий из текстиля и даже получила региональный знак «Сделано в Самарской области». «Для меня это большая честь - мы можем его ставить на свою продукцию, это очень приятно и ответственно», - отметила она. Женщины обратили внимание главы региона на то, что мест, где мастерам декоративно-прикладного творчества можно было бы продвигать и продавать свою продукцию, очень мало. По их словам, это можно было бы делать на фестивалях и праздниках, но там есть определенные ограничения по торговым площадкам.



Кроме того, как отметила Наталья Павлова, мастера-ремесленники могли бы изготавливать и продавать локальные сувениры с символикой конкретного туристического объекта в области. По результатам обсуждения Вячеслав Федорищев принял решение о запуске проекта ярмарки, где производители сувенирной и творческой продукции могли бы регулярно ее продавать. В течение месяца по поручению руководителя области вопрос проработают совместно с администрацией города, областными министерством промышленности и торговли и министерством экономического развития и инвестиций. Запустить пилотную ярмарку планируется сначала на площадке парка в честь 50-летия АВТОВАЗа в Тольятти. Аналогичные точки продаж продумают для Самары и Сызрани.



Вячеслав Федорищев подчеркнул: при этом важно, чтобы была прозрачная и понятная для самозанятых предпринимателей система отбора и ротации участия в этих ярмарках. Кроме того, врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрию Богданову глава региона поручил нарастить обучающую работу с предпринимателями. Для ремесленников, самозанятых, обладателей знака «Сделано в Самарской области» - проводить семинары по работе с различными маркетплейсами, чтобы они могли продавать свою продукцию не только локально.

Фото: департамент информационной политики СО