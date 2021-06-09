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Онкодозор сегодня выезжал в Сергиевский район

9 июня 2021 20:26
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Во время выезда в Сергиевской ЦРБ прошла лекция на тему «Ранняя диагностика злокачественных новообразований кожи. Пути профилактики».

9 июня состоялся выезд многопрофильной бригады специалистов Самарского областного клинического онкологического диспансера в Сергиевскую центральную районную больницу. В состав мобильной бригады вошли сотрудники организационно-методического отдела и отделения медицинской профилактики.

Выезд в Сергиевскую ЦРБ является плановым мероприятием, цель которого — совершенствование порядка маршрутизации пациентов с подозрением на онкопатологию, диспансерное наблюдение за пациентами с предраковыми заболеваниями и онкобольных, организация работы по раннему выявлению злокачественных новообразований в рамках диспансеризации — комплекса мероприятий, включающего в себя профилактический медицинский осмотр и дополнительные методы обследований, направленные на выявление хронических неинфекционных заболеваний, а также возможного риска их развития.

Во время выезда в Сергиевской центральной районной больнице прошла лекция на тему «Ранняя диагностика злокачественных новообразований кожи. Пути профилактики». Рассказывая о ранней диагностике, врач-методист отделения медицинской профилактики Ирина  Окунева подчеркнула: «Не существует единственной причины для возникновения рака кожи, чаще всего значение имеет сочетание нескольких факторов.  Избыточное облучение кожи солнечным светом увеличивает риск развития рака, в том числе и меланомы. Ранняя диагностика позволяет применить различные методы лечения и достичь полного излечения,  продлить жизнь человека. Регулярно осматривайте свою кожу, и если что-то насторожило, сразу обращайтесь к врачу в поликлинику по месту прикрепления полиса ОМС».

 

Фото:   samaraonko.ru

Теги: Онкодозор Сергиевский район

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Здравоохранение
Во время выезда в Сергиевской ЦРБ прошла лекция на тему «Ранняя диагностика злокачественных новообразований кожи. Пути профилактики».
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