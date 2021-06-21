«Поехали»: состоялся очередной пресс-тур

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На территории Самарской области состоялся очередной пресс-тур третьего этапа проекта для представителей средств массовой информации и блогеров «Поехали! Летний отдых в Самарской области». Сергиевский район Самарской области является одним из самых привлекательных мест для туристов, любящих природные достопримечательности. Поэтому в этот раз журналисты и блогеры отправились именно туда.

Первой точкой пресс-тура стал гостиничный комплекс «Югра». Отрадно, что даже в отдаленных районах Самарской губернии представлены комфортабельные места отдыха, соответствующие современным стандартам гостиничного обслуживания. Комфортные номера, уютное кафе, ресторан – все в распоряжении гостей Сергиевского района.

Приезжая в Сергиевский район, практически каждый турист не оставляет без «Голубое озеро», которое располагается в Сергиевском районе около деревни Старое Якушкино. Отличительной чертой водоема является его цвет воды изумрудно-голубого оттенка. Озеро представляет собой огромную карстовую воронку диаметром 42 метра. Раньше глубина была 18 метров, но не так давно дно обвалилось и теперь достигает 40 метров. Температура воды колеблется около 8 С. Место пользуется большой популярностью у дайверов. По их словам, если нырнуть и посмотреть наверх, то, как на картинке, можно увидеть проплывающие по небу облака.

Далее участники пресс-тура посетили знаменитый медицинский реабилитационный центр «Сергиевские минеральные воды». Санаторий является одной из старейших здравниц в санаторно-курортной системе России, где умеют работать с большинством хронических заболеваний. Достигается это с помощью комплекса процедур, в которых используются только собственные лечебные природные факторы и профессиональное медицинское оборудование. Все процедуры проводятся под контролем квалифицированных специалистов. Отметим, что медицинский центр принимает участие в программе «детского кешбэка», благодаря которому можно вернуть 50% от стоимости путевки.

Историко-краеведческий музей в г.о. Сергиевск с экскурсией по русской избе и интерактивной программой стали очередной точкой путешествия журналистов и блогеров. Здесь туристы могут научиться мастерить русскую куклу и глиняную игрушку. После мастер-класса участники пресс-тура побывали в музее реконструкции XV века «Энколпион» – ожившее средневековье. Приезжающие туристы здесь могут примерить кольчугу, пострелять из лука и почувствовать себя настоящим рыцарем.

Финишировал пресс-тур в селе Кандабулак, в котором находится старинная Свято-Троицкая церковь. А в 2020 году, всего за один год, здесь был открыт музей ретро-техники. Напомним, пресс-туры будут проходить каждую неделю на протяжении всего лета 2021 года. Цель проекта – популяризация внутреннего туризма среди жителей Самарской области и гостей из других регионов Российской Федерации. На протяжении третьего этапа участники пресс-туров будут покорять горы Самарской Луки, изучат флору и фауну Жигулевского заповедника, познакомятся с историей муниципальных районов и расскажут о туристических точках притяжения нашей области.

Фото из открытых источников