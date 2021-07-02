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В Сергиевском районе в 2021 году благоустраивается 10 дворов и 4 общественные территории

2 июля 2021 14:59
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Работа подрядчика во дворах закончена.

В Сергиевском районе в 2021 году в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» благоустраивается 10 дворовых и 4 общественные территории. Работа подрядчика во дворах закончена. В торжественной обстановке состоялось открытие больших игровых площадок с детским и спортивным оборудованием в поселке Сургут на ул. Победы и в поселке Суходол на ул. Школьная.  

В поселке Сургут изменения прошли во дворах по ул. Победы, 2, 15, 17, 18, 20, 21, 24, 25. У подъездов домов появились скамейки и урны, отремонтировано асфальтовое покрытие. Игровая зона стала местом притяжения маленьких и взрослых жителей этих восьми домов. На песчаном покрытии площадки установлены комплекс из 5 турников, шведской стенки и рукохода «Зигзаг»; детский игровой комплекс "Трактор"; карусели и качели «Гнездо», садово-парковый диван, скамейки и урны. 

Глава поселения Сургут Сергей Содомов пояснил: «На этом месте ранее была детская площадка, но она пришла в негодность и стала небезопасной для детей. Поэтому было принято решение внести эту локацию в план мероприятий по благоустройству нацпроекта «Жилье и городская среда». В последнее время жители района стали больше интересоваться возможностью участия в данном проекте, видя результаты благоустройства дворов у своих соседей, родственников или друзей». 

«Мы, конечно, очень довольны, что у нас появилась новая детская площадка. Нашим детям и внукам она очень нравится, они готовы играть здесь целый день», – рассказывает жительница Сургута Вера Богаткина. 

Рады новой игровой площадке и жители дворов по ул. Школьная, 22 и 24. Для малышей здесь установлен большой детский комплекс и качели, для любителей активного отдыха – комплекс из трех турников, двух скамеек для пресса, шведской стенки с канатом. Площадка также ограждена и имеет песчаное покрытие. Вокруг стоят скамейки и урны.

Меняются на глазах в Сергиевском районе общественные пространства. В этом году в парковой зоне поселка Суходол проходит 4 этап благоустройства. Построена сцена и места для размещения зрителей, смонтирован световой фонтан, устанавливают батуты. Обустроена беговая дорожка. На ранних этапах благоустройства здесь появилась детская площадка с игровым комплексом, качели, спортивная площадка с тренажерами, зона с оборудованием для скалолазания и даже горки для зимних забав.

В сквере по ул. Первомайская в поселке Сургут в рамках третьего этапа благоустройства сделана тротуарная дорожка. Ранее проведены работы по обустройству игровой зоны для детей, спортивной площадки с тренажерами и воркаутом, возведению сцены, монтажу уличного освещения.

Общественная территория по ул. Революции в поселке Серноводск, где для детей построен целый игровой «городок» с современными комплексами, «песчаными» домиками, качелями-каруселями, в этом году обрела ограждение. В сквере у школы по ул.Каськова в селе Калиновка сделано новое асфальтовое покрытие.

 

Фото:   пресс-служба облправительства

                                          

 

Теги: благоустройство Сергиевский район

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