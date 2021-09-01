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Светящийся фонтан, скалодром и батуты появились в Сергиевском районе

1 сентября 2021 17:07
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В 2021 году завершены работы по благоустройству 4 общественных территорий.

Благодаря реализации нацпроекта «Жилье и городская среда», общественные пространства в Сергиевском районе меняются на глазах. В 2021 году завершены работы по благоустройству 4 общественных территорий.

В этом году в парковой зоне поселка Суходол закончен четвертый этап благоустройства. Построена сцена и места для размещения зрителей, отличной фотозоной стал световой фонтан, детворе нравится прыгать на батутах. Обустроена и беговая дорожка. Ранее здесь появилась детская площадка с игровым комплексом и качелями, спортивная площадка с тренажерами, зона с оборудованием для скалолазания и даже горки для зимних забав.

В сквере по ул. Первомайская в поселке Сургут в рамках третьего этапа благоустройства сделана тротуарная дорожка. Ночью она освещена светящимися арт-объектами. Недавно здесь провели работы по озеленению – были высажены аллеи ив, а также кустарники.

На общественной территории по ул. Революции в поселке Серноводск, где для детей построен целый игровой «городок» с современными комплексами, «песчаными» домиками, качелями-каруселями, в этом году появилось ограждение. В сквере у школы по ул. Каськова в селе Калиновка сделано новое асфальтовое покрытие.

Всего же за три года с начала реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» в Сергиевском районе стали комфортнее, удобнее и красивее 32 дворовые территории и 14 общественных пространств.

 

Теги: благоустройство Сергиевский район

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