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Офтальмолог: неправильное питание влияет на ухудшение зрения

15 апреля 2024 21:18
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Он назвал четыре снижающих зрение неочевидных фактора.

Неправильное питание является одним из четырех факторов, который может повлиять на ухудшение зрения. Об этом в понедельник, 15 апреля, рассказал врач-офтальмолог Центра глазной патологии Дмитрий Сагоненко, пишут "Известия".

«Если в пище не содержится достаточного количества таких элементов, как лютеин и зеаксантин (каратиноиды), а также омега-3 жирных кислот, это сильно увеличивает риск развития возрастной макулодистрофии (поражения центра сетчатки) и потере центрального зрения. Заболевание чаще встречается после 50 лет, но может диагностироваться и у молодых», — поделился он с «Газетой.Ru».

По словам доктора, для профилактики нужно питаться «цветными продуктами», такими как красный перец, шпинат, яичный желток, а еще жирная холодноводная рыба. Вторым фактором неочевидного ухудшения зрения считается недостаток естественного солнечного света. Сагоненко объяснил, что солнечный свет, воздействуя на сетчатку глаза, влияет на выделение дофамина, который препятствует сильному удлинению глазного яблока, существенному при миопии.

«Третий фактор — это частое трение глаз, особенно на фоне аллергических заболеваний. Это доказанный факт развития такого заболевания, как кератоконус — истончения и выпячивания роговицы (прозрачной оболочки глаза). Оно сильно снижает зрение и в развитых стадиях требует операции по пересадке (кератопластика)», — уточнил офтальмолог.

Кроме того, продолжил специалист, на зрение влияет курение, так как никотин способствует повреждению сосудов сетчатки. В результате такого процесса приходят кровоизлияния на глазном дне, а в редких случаях, акцентировал врач, может начаться отмирание зрительного нерва. Также опасен сигаретный дым, так как он раздражает слизистую оболочку глаза, может вызвать ее воспаление и нарушение слезопродукции.

 

Фото:  freepik.com

Теги: Медицина

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