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На выставке «Россия» эксперты обсудили вопросы цифровизации здравоохранения

30 ноября 2023 18:58
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Модератором дискуссии выступил врио министра здравоохранения Самарской области Армен Бенян.

Эксперты встретились на круглом столе, организованном министерством здравоохранения региона в рамках Дня Самарской области на международной выставке-форуме «Россия».

Ведущие врачи, организаторы здравоохранения и IT-специалисты обсудили вопросы применения возможностей аппаратной медицины, повышения квалификации медработников с помощью цифровизации здравоохранения.

Модератором дискуссии выступил врио министра здравоохранения Самарской области Армен Бенян.

«Информационные системы — основной инструмент организации здравоохранения, без которого невозможен анализ нашей работы, управление ресурсами и, конечно, опережающее развитие. Во время пандемии коронавируса именно появление федеральных регистров заболевших, а затем — вакцинированных, — позволяло контролировать эпидситуацию. И сегодня все управление системой оказания медицинской помощи осуществляется с помощью информационных систем. Главная задача — заложить это в образовательный процесс, а затем и в работу практического здравоохранения — организацию первичной, скорой, специализированной помощи на всех уровнях. От медицинской сестры и фельдшера до руководителя учреждения», - отметил Армен Бенян.

Сегодня благодаря национальному проекту «Здравоохранение» в Самарской области:

- Создана единая медицинская информационная система, на работу в которой перешли все государственные медицинские организации.
- Обеспечено более 21 тысячи автоматизированных рабочих мест медицинских работников.
- Для автоматической передачи результатов исследований к единой системе подключено 658 лабораторных анализаторов, 371 аппарат лучевой диагностики (включая КТ, МРТ).
- Все бригады скорой медицинской помощи работают на планшетных компьютерах, получая информацию о вызовах и пациентах из единой системы.
- Уже создано и зарегистрировано в ЕГИСЗ свыше 46 млн электронных медицинских документов, включая 750 тысяч протоколов телемедицинских консультаций.

Регион в числе 6 субъектов России участвует в реализации пилотного проекта «Персональные медицинские помощники».

Заместитель директора департамента цифрового развития и информационных технологий Минздрава России Олия Артемова рассказала о промежуточных итогах федерального проекта. Важность этой разработки в сфере профилактики заболеваний сердца и сосудов отметила заместитель начальника управления по реализации задач НМИЦ кардиологии им. ак. Е.И. Чазова" Минздрава России Анна Шангина. А выступление директора института инновационного развития университета Сергея Чаплыгина было посвящено участию СамГМУ в развитии системы мониторинга витальных показателей пациентов, проживающих в удалённых районах Самарской области.

Также опытом организации дистанционного медицинского мониторинга поделился директор по развитию «СберЗдоровье» Дмитрий Домарев. Один из таких успешных проектов реализуется в Сызрани. Итогами сотрудничества поделилась главный врач Сызранской больницы Вера Лиходедова.

О том, как цифровая трансформация отражается на подготовке специалистов отрасли, рассказали директор медицинского колледжа им. Нины Ляпиной Надежда Ярочкина и ректор Медицинского университета «Реавиз» Инга Прохоренко.

Также в мероприятии приняли участие руководители МИАЦ Московской и Тверской областей — Александр Лемаев и Ольга Головнина, специалисты НМИЦ травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова Минздрава России Сергей Рунов и Марина Шоленинова, руководители и сотрудники медучреждений Самарской области, сообщает пресс-служба минздрава СО.

 

Фото: пресс-служба минздрава СО

Теги: Москва Россия Самара

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