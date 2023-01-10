На портале госуслуг появились новые сервисы по ОМС

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Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) запустил на Едином портале государственных услуг новые сервисы для застрахованных по ОМС.

"Новые сервисы ОМС позволяют значительно упростить взаимодействие участников системы обязательного медицинского страхования. И самое важное, делает ближе и комфортнее систему ОМС для застрахованных, дает им возможность получить услуги без обращения в различные инстанции", – заявил глава ФОМС Илья Баланин.

Теперь на Едином портале госуслуг доступны постановка на учет в качестве застрахованного лица в системе ОМС, предоставление сведений о страховании застрахованного лица в системе ОМС, предоставление сведений о прикреплении застрахованного лица к медицинской организации.

На портале госуслуг доступны также выбор или замена страховой медицинской организации, предоставление сведений об оказанных медицинских услугах, приостановка действия полиса ОМС, восстановление на учете застрахованного лица в системе ОМС.

Воспользоваться новыми услугами могут пользователи с подтвержденной учетной записью, отмечает "Интерфакс". Застрахованные лица должны дать согласие на получение обновленных данных от ФОМС и подтвердить сведения о документах, удостоверяющих личность и СНИЛС.

На портале госуслуг доступны цифровые полисы ОМС.

Теперь для получения помощи в медорганизации достаточно предъявить паспорт или свидетельство о рождении для детей в возрасте до 14 лет.

Можно показать цифровой ОМС на экране телефона, а при онлайн-записи к врачу или прикреплении к поликлинике данные о полисе автоматически попадут из личного кабинета, пишет Смотрим.