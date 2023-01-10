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На портале госуслуг появились новые сервисы по ОМС

10 января 2023 12:54
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На портале госуслуг появились новые сервисы по ОМС

Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) запустил на Едином портале государственных услуг новые сервисы для застрахованных по ОМС.

"Новые сервисы ОМС позволяют значительно упростить взаимодействие участников системы обязательного медицинского страхования. И самое важное, делает ближе и комфортнее систему ОМС для застрахованных, дает им возможность получить услуги без обращения в различные инстанции", – заявил глава ФОМС Илья Баланин.

Теперь на Едином портале госуслуг доступны постановка на учет в качестве застрахованного лица в системе ОМС, предоставление сведений о страховании застрахованного лица в системе ОМС, предоставление сведений о прикреплении застрахованного лица к медицинской организации.

На портале госуслуг доступны также выбор или замена страховой медицинской организации, предоставление сведений об оказанных медицинских услугах, приостановка действия полиса ОМС, восстановление на учете застрахованного лица в системе ОМС.

Воспользоваться новыми услугами могут пользователи с подтвержденной учетной записью, отмечает "Интерфакс". Застрахованные лица должны дать согласие на получение обновленных данных от ФОМС и подтвердить сведения о документах, удостоверяющих личность и СНИЛС.

На портале госуслуг доступны цифровые полисы ОМС.

Теперь для получения помощи в медорганизации достаточно предъявить паспорт или свидетельство о рождении для детей в возрасте до 14 лет.

Можно показать цифровой ОМС на экране телефона, а при онлайн-записи к врачу или прикреплении к поликлинике данные о полисе автоматически попадут из личного кабинета, пишет Смотрим.

Теги: Акценты

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