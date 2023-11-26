Минздрав СО: подборкой полезных рекомендаций для будущих мам

Забота о здоровье ребенка начинается с ответственного отношения будущей мамы к своему здоровью, приверженности правилам здорового образа жизни и соблюдения рекомендаций врача-акушера-гинеколога в период беременности.
Делимся подборкой полезных рекомендаций для будущих мам
9 правил здоровой беременности от акушера-гинеколога больницы имени Н.А. Семашко.
Своевременная оценка и коррекция рисков: почему на ранних сроках необходимо диспансерное наблюдение?
Врач-диетолог назвала продукты, которые должны присутствовать в рационе будущей мамы.
«Ходите пешком, плавайте, при отсутствии противопоказаний делайте зарядку»: акушер-гинеколог больницы имени Н.И.Пирогова — о роли образа жизни будущей мамы в формировании здоровья малыша.
Как избежать заболеваний печени в период беременности? Рекомендации заведующей женской консультацией Самарской больницы №6.
Подготовиться к родам и получить полезные рекомендации об уходе за новорожденным помогут в школах позитивного материнства при женских консультациях.
«Главное — чтобы мама наполняла этот период не тревогами, а уверенностью и позитивными мыслями»: медицинский психолог — о важности душевного комфорта в период беременности.
Простые правила сохранения репродуктивного здоровья от главного репродуктолога региона Ирины Моисеевой.