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Медработники СО напоминают: для сохранения жизни важно строго соблюдать правила дорожного движения

22 февраля 2023 16:48
169
Среди основных травм при ДТП выделяют повреждение головы, таза и тазовых органов, позвоночника, длинных трубчатых костей.

Главной причиной дорожно-транспортных происшествий является нарушение правил дорожного движения. Последствия ДТП опасны для жизни и здоровья его участников и окружающих.

«В Самарской областной клинической больнице имени Середавина работает центр политравм, куда входят все хирургические подразделения больницы. За неполные 2 месяца текущего года только в больницу поступило 47 пациентов, пострадавших в ДТП, в том числе дети. Как только пострадавший поступает к нам, ему оказывается своевременная помощь, но иногда вследствие аварий случаются настолько тяжелые травмы, что при всех наших усилиях и стараниях спасти человека не удается», - рассказал главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по травматологии и ортопедии в г.о. Самара, руководитель Регионального центра оказания медицинской помощи пострадавшим (взрослым и детям) с политравмой, сочетанными, множественными и изолированными травмами на территории Самарской области больницы имени Середавина Антон Борковский.

Среди основных травм при ДТП выделяют повреждение головы, таза и тазовых органов, позвоночника, длинных трубчатых костей. Сочетание этих травм приводит к состоянию, угрожающему жизни.

«Даже при несильных авариях вследствие удара сзади, либо сбоку может произойти повреждение шейных позвонков. Это так называемый «эффект хлыста»: по инерции от толчка голова отклоняется сначала назад, потом вперед. В результате это ведет к разрушению шейного отдела позвоночника», - отметил Антон Юрьевич.

Нередко ДТП на дорогах случаются от безответственности водителей, которые вопреки всем правилам и запретам садятся за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Медработники напоминают: для сохранения жизни важно строго соблюдать правила дорожного движения. Водитель и пассажиры в обязательном порядке должны быть пристегнуты ремнями безопасности во время движения.

«Ни в коем случае нельзя садиться за руль после употребления алкоголя – это смертельно опасно. Всегда также следует соблюдать скоростной режим. Все травмы, полученные при движении на высокой скорости, сопровождаются значительными разрушениями костей, суставов и внутренних органов. Не торопитесь на дороге! Если Вы немного задержитесь в пути, поверьте, последствия будут не столько критичными, как если Вы станете участником аварии. Попав в ДТП, Вы опоздаете уже везде, а, может быть, и на всю жизнь», - подчернил Антон Борковский.

Также специалисты обращают внимание, при ухудшении погодных условий, по возможности необходимо воздержаться от использования личного автотранспорта.

 

Фото:  минздрав СО

Теги: Медицина

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