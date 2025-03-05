Медицинский психолог больницы им. Середавина рассказала, как обеспечить психологическую поддержку будущей маме в период беременности

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Как обеспечить психологическую поддержку будущей маме в период беременности?



Об этом рассказала медицинский психолог Самарской областной клинической больницы имени В. Д. Середавина Александра Рыбакова:



"Беременность – это особый период, в который каждая женщина отмечает колоссальные изменения физического и психологического характера. Радость ожидания малыша может сочетаться с тревогой, страхами, усталостью и перепадами настроения. Это приводит к нарушениям сна, перепадам артериального давления и изменениям гормонального баланса.

Будущие мамы чаще всего испытывают следующие психологические трудности:



Тревожность за здоровье ребенка, особенно если есть осложнения беременности.Боязнь родов.

Трудности в отношениях с партнером или родственниками.

Переживания, связанные с переменами в образе жизни и внешности.



Эти эмоции естественны, но с ними важно работать. Здесь ключевую роль играет поддержка со стороны семьи, медицинских специалистов, а при необходимости — медицинского психолога.



Что поможет будущей маме сохранить спокойствие?



Забота со стороны близких. Беременная женщина особенно чувствительна к словам, поступкам и атмосфере в доме. Спокойная обстановка, доброжелательное общение, искренняя забота, готовность выслушать —все это создает ощущение защищенности.



Доступ к достоверной информации. Часто тревога возникает от недостатка знаний. Важно, чтобы будущая мама понимала, что с ней происходит на каждом этапе, и могла вовремя получить ответы на свои вопросы — будь то особенности развития малыша, симптомы, питание или подготовка к родам.



Формирование позитивного настроя.Полезно фокусироваться не на страхах, а на приятных моментах: выборе имени, обустройстве детской, совместных планах на будущее.



Забота о себе. Психоэмоциональное состояние тесно связано с физическим самочувствием. Полноценный сон, сбалансированное питание, прогулки на свежем воздухе, легкая физическая активность, занятия любимыми делами помогают сохранить внутреннюю гармонию.



Профессиональная помощь при необходимости. Если симптомы тревоги нарастают, препятствуют нормальному режиму сна, мешают испытывать радость от предстоящего материнства или вызывают панические состояния – это сигнал для обращения к специалисту. В перинатальном центре областной больницы медицинский психолог поможет разобраться с причинами, которые вызывают беспокойство, научит техникам саморегуляции и поддержит в сложные моменты.



Важно помнить: спокойная и уверенная в себе мама — залог гармоничного развития малыша."

Фото: pxhere.com