Любовь Дроздова: риск обострения хронических заболеваний после праздничного застолья увеличивается на 30%

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Главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава России Любовь Дроздова рассказала о пользе и вреде праздников.



— 23 февраля празднуем День защитника Отечества. 26 февраля отмечаем последний день Масленицы. Это значит, что нужно быть осторожным за праздничным столом. Особенно людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями и болезнями желудочно-кишечного тракта, нарушениями обмена веществ и ожирением. Риск обострения хронических заболеваний после праздничного застолья увеличивается примерно на 30%, — отметила Любовь Дроздова.



«Синдром праздничного сердца» — остро возникшие нарушения ритма и проводимости сердца вследствие приема больших доз алкоголя. Иногда аритмии возникают практически сразу после приема алкоголя, иногда – на следующий день после застолья.



У люди с заболеваниями пищеварительного тракта — хроническим гастритом, язвенной болезнью желудка, панкреатитом, холециститом — блины (как и любая жирная жареная еда) в сочетании с алкоголем могут спровоцировать серьёзные обострение.



Обильный прием пищи вреден и для людей с лишним весом, сахарным диабетом.



Для того чтобы праздники принесли нам пользу, стоит соблюдать простые правила:



Соблюдайте меру: съешьте пару блинчиков, а не десяток со сметаной, маслом и сгущенкой;



Больше двигайтесь: движение ускоряет метаболизм — погуляйте, сделайте зарядку, покатайтесь на лыжах или на коньках;



Больше пейте простую воду: люди набирают вес из-за того, что путают жажду с чувством голода, поэтому, прежде чем съесть лишний блинчик, стоит выпить стакан воды, возможно, чувство голода пройдет, сообщает пресс-служба минздрава России.

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