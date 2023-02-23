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Любовь Дроздова: риск обострения хронических заболеваний после праздничного застолья увеличивается на 30%

23 февраля 2023 15:30
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Прежде чем съесть лишний блинчик, стоит выпить стакан воды, возможно, чувство голода пройдет.

Главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава России Любовь Дроздова рассказала о пользе и вреде праздников.

— 23 февраля празднуем День защитника Отечества. 26 февраля отмечаем последний день Масленицы. Это значит, что нужно быть осторожным за праздничным столом. Особенно людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями и болезнями желудочно-кишечного тракта, нарушениями обмена веществ и ожирением. Риск обострения хронических заболеваний после праздничного застолья увеличивается примерно на 30%, — отметила Любовь Дроздова.

«Синдром праздничного сердца» — остро возникшие нарушения ритма и проводимости сердца вследствие приема больших доз алкоголя. Иногда аритмии возникают практически сразу после приема алкоголя, иногда – на следующий день после застолья.

У люди с заболеваниями пищеварительного тракта — хроническим гастритом, язвенной болезнью желудка, панкреатитом, холециститом — блины (как и любая жирная жареная еда) в сочетании с алкоголем могут спровоцировать серьёзные обострение.

Обильный прием пищи вреден и для людей с лишним весом, сахарным диабетом.

Для того чтобы праздники принесли нам пользу, стоит соблюдать простые правила:

Соблюдайте меру: съешьте пару блинчиков, а не десяток со сметаной, маслом и сгущенкой;

Больше двигайтесь: движение ускоряет метаболизм — погуляйте, сделайте зарядку, покатайтесь на лыжах или на коньках;

Больше пейте простую воду: люди набирают вес из-за того, что путают жажду с чувством голода, поэтому, прежде чем съесть лишний блинчик, стоит выпить стакан воды, возможно, чувство голода пройдет, сообщает пресс-служба минздрава России.

 

Фото:  ru.freepik.com

Теги: Медицина

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