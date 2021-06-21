Консультативная мобильная бригада врачей посетила сызранскую ЦГБ 

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Сызранскую центральную городскую больницу посетила мультидисциплинарная консультативная мобильная бригада врачей — специалистов в составе врача-кардиолога Самарского областного клинического кардиологического диспансера им. В. П. Полякова, врача – невролога Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина, главного эндокринолога Самарской области, врача – офтальмолога консультативного отделения №2 Самарской областной клинической офтальмологической больницы им. Т.И. Ерошевского.

По поручению министра здравоохранения Самарской области Армена Беняна в регионе созданы мультидисциплинарные бригады врачей, которые осуществляют выезды в отдаленные районы с целью повышения доступности специализированной медицинской помощи пациентам.

Врачи бригады осмотрели 57 пациентов. Все пациенты получили необходимые рекомендации, а врачи городской больницы Сызрани — ценную методическую помощь.

«Такие консультации важны и необходимы не только для пациентов, но и для профессионального роста врачей – специалистов амбулаторной службы», — отметила заведующая поликлиникой Наталья Титенкова.

Фото из открытых источников