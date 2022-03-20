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Интерес россиян к оплачиваемому полису ДМС как части компенсационного пакета резко вырос

20 марта 2022 10:45
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Интерес россиян к оплачиваемому полису ДМС как части компенсационного пакета резко вырос

Наиболее востребованными составляющими компенсационных пакетов сегодня являются дополнительное медицинское страхование и обучение за счет компании, на третьем месте — бесплатное питание и путевки на отдых.

На первом месте по востребованности сегодня такая составляющая компенсационного пакета, как оплачиваемый полис ДМС: его выбрали бы 45% россиян. Обучение за счет компании важно для 43% опрошенных. По 29% предпочли бы бесплатное питание (или соответствующую компенсацию) и частичную оплату отпускных расходов. Для каждого четвертого (24%) актуально предоставление беспроцентной ссуды от компании, для 22% — оплата спортклуба или бассейна. Несколько дополнительных дней отпуска в год в качестве составляющей компенсационного пакета хотели бы получить 18% россиян, оплату проезда в общественном транспорте и возможность пользоваться служебным транспортом — по 16%. О компенсации работодателем расходов на мобильную связь мечтает каждый десятый, о возможности приобрести продукцию компании со скидкой и подарках к праздникам — по 5%, о корпоративных мероприятиях — 3%.

Оплачиваемое дополнительное медицинское страхование чаще всего предпочитают женщины (49% против 41% среди мужчин) и респонденты с доходом свыше 80 тыс. руб. (50%). Обучение за счет компании наиболее актуально для молодежи до 34 лет (49%). Бесплатное питание, возможность получения беспроцентной ссуды и наличие служебного транспорта чаще выбирают мужчины, а льготные путевки, несколько дополнительных дней отпуска в год, оплату спортклуба и общественного транспорта — женщины. Компенсация расходов на обеды, общественный транспорт и мобильную связь более важна для россиян с доходом менее 50 тыс. руб., а служебный транспорт и частичная отплата отпускных расходов — для респондентов, зарабатывающих более 80 тыс. руб.

По сравнению с 2021 годом, почти в полтора раза выросла значимость таких «корпоративных плюшек», как полис ДМС и возможность получения беспроцентной ссуды от работодателя. Во время пандемии интерес к дополнительному медицинскому страхованию был низким: в первый год ковида не все страховые компании соглашались компенсировать расходы на диагностику и лечение COVID-19, два года россияне опасались посещать любые медучреждения. Для многих настало время заняться здоровьем, а финансовые возможности тают.

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны назвали три наиболее желанных составляющих компенсационных пакетов.
Место проведения опроса: Россия, все округа
Населенных пунктов: 375
Время проведения: 25 февраля — 18 марта 2022 года
Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет
Размер выборки: 1600 респондентов

Теги: Опрос

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