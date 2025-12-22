Я нашел ошибку
Самарской семье пришлось уехать из аварийного дома в новое жилье
Французская публика высоко оценила российский кинематограф на фестивале в Париже
Названы три главные ошибки покупателей в предновогодний период
Глава Самары Иван Носков рассказал о едином стиле для торговых точек в нашем городе
Эксперт оценила падение цен на масло
В Борском районе машина вылетела в кювет, пострадали двое
региональный бренд «Самарский продукт» получили еще 7 производств
Вячеслав Федорищев поздравил энергетиков Самарской области
51% самарцев любят и дарить, и принимать подарки

123
51% самарцев любят и дарить, и принимать подарки

В преддверии Нового года в SuperJob выяснили: больше всего любят дарить подарки те, у кого есть дети. В опросе приняли участие представители экономически активного населения.

51% самарцев испытывают одинаковую радость и от дарения, и от получения подарков. 26% в большей степени любят дарить. 13% предпочитают находиться в роли принимающей стороны. 10% в принципе не любят связанные с подарками традиции. Причем таких ворчунов значительно больше среди мужчин (14%), чем среди женщин (6%). Горожанки значительно чаще мужчин заявляют, что получают одинаковое удовольствие от процесса независимо от того, вручают или принимают подарки (61 и 42% соответственно).

Молодежь до 35 лет демонстрирует наибольшую любовь к процессу обмена подарками: 2 из 3 ценят и дарение, и получение. С увеличением возраста опрошенных среди них становится больше тех, кто любит только дарить подарки (30% среди респондентов 45+).

Среди горожан с зарплатой от 150 тысяч рублей больше тех, кто любит только дарить подарки, и меньше тех, кто любит только принимать, чем среди опрошенных с более низким уровнем дохода.

Больше всего же тех, кого радует процесс преподнесения подарков, — среди респондентов с детьми (31%).

Время проведения: 24—27 ноября 2025 года

