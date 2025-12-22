51% самарцев любят и дарить, и принимать подарки

В преддверии Нового года в SuperJob выяснили: больше всего любят дарить подарки те, у кого есть дети. В опросе приняли участие представители экономически активного населения.

51% самарцев испытывают одинаковую радость и от дарения, и от получения подарков. 26% в большей степени любят дарить. 13% предпочитают находиться в роли принимающей стороны. 10% в принципе не любят связанные с подарками традиции. Причем таких ворчунов значительно больше среди мужчин (14%), чем среди женщин (6%). Горожанки значительно чаще мужчин заявляют, что получают одинаковое удовольствие от процесса независимо от того, вручают или принимают подарки (61 и 42% соответственно).



Молодежь до 35 лет демонстрирует наибольшую любовь к процессу обмена подарками: 2 из 3 ценят и дарение, и получение. С увеличением возраста опрошенных среди них становится больше тех, кто любит только дарить подарки (30% среди респондентов 45+).



Среди горожан с зарплатой от 150 тысяч рублей больше тех, кто любит только дарить подарки, и меньше тех, кто любит только принимать, чем среди опрошенных с более низким уровнем дохода.



Больше всего же тех, кого радует процесс преподнесения подарков, — среди респондентов с детьми (31%).

Время проведения: 24—27 ноября 2025 года