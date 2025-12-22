Названы три главные ошибки покупателей в предновогодний период

В преддверии новогодних праздников активизируются мошенники, использующие онлайн-покупки и ажиотаж вокруг подарков для кражи данных и денег. О наиболее распространенных схемах и способах защиты рассказал 22 декабря «Известиям» директор по продукту Staffcop, эксперт по информационной безопасности «Контур.Эгиды» Даниил Бориславский.

По его словам, особую осторожность стоит проявлять при получении сообщений якобы от магазинов в мессенджерах. Злоумышленники могут представляться сотрудниками торговых площадок, уточнять детали заказа или предлагать бонусы, а затем просить повторно авторизоваться, подтвердить аккаунт или перейти по ссылке.

«Крупные сервисы не используют мессенджеры для повторной авторизации. В таких случаях лучше сразу прекратить диалог и проверить информацию», — подчеркнул эксперт.

Он также заявил, что покупателям не стоит переводить деньги продавцам в обход официальных способов оплаты. Переводы напрямую по номеру карты или через сторонние ссылки лишают клиента защиты — чека, возможности оспорить платеж и поддержки со стороны маркетплейса или магазина. Безопасный вариант только один — оплачивать заказы через официальный сайт или приложение.

Кроме того, в декабре мошенники активно используют телефонные звонки от имени магазинов. Под предлогом подарков, начисления бонусных баллов или проблем с заказом злоумышленники пытаются выманить персональные данные.

«Если во время разговора у вас просят подтвердить личность, назвать код или перейти по ссылке, разговор стоит сразу завершить и перепроверить информацию самостоятельно», — заключил Бориславский.