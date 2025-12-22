Эксперт оценила падение цен на масло

Снижение цен на сливочное масло в России ниже уровня 2024 года — это не начало дефляции, а временная коррекция на фоне продовольственной инфляции в 5–6%, заявила «Известиям» управляющий партнер FoodTech Consulting Елена Тихонова.

Большинство молочных продуктов дорожали в 2025 году, но рост предложения молока стабилизировал рынок масла, отметила эксперт. Для потребителей это облегчение, но не тренд на удешевление всей корзины социально значимых товаров.

«В цепочке «производитель — переработчик — розница» ретейлеры быстро снижают цены для трафика, а переработчики страдают от высокой себестоимости — энергии, логистики и кредитов. Рынок оптимизируется: рост объемов, меньше SKU (единица складского учета), больше промо и экспорт», — пояснила Тихонова.

Похожая динамика у яиц (–20%) и картофеля (–25%): перепроизводство давит на рентабельность ферм при давлении торговли, добавила она.

На 2026 год Тихонова прогнозирует стабилизацию при инфляции 4–5%, с рисками от погоды, логистики и валюты. По ее прогнозам, цены на яйца и крупы останутся устойчивыми, на картофель и мандарины вырастут сезонно.

Ранее стало известно, что цены на сливочное масло в России в конце 2025 года упали ниже прошлогодних, сообщили в ассоциации «Руспродсоюз». На 50-й неделе 2025 года средние розничные цены на сливочное масло в России впервые упали ниже прошлогодних показателей.