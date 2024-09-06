Иммунизацию от гриппа уже прошли свыше 180 тысяч жителей Самарской области

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В прививочных пунктах в наличии имеется три вида вакцин для профилактики гриппа.



Сегодня защитился от вирусной инфекции и врио министра здравоохранения Самарской области Армен Бенян.



"Ежегодная прививка - это простое правило профилактики вирусной инфекции - безопасное и эффективное. Это всегда выбор в пользу сбережения здоровья и защиты близких и всех окружающих, - отметил руководитель ведомства. - Сейчас в период масштабной прививочной кампании вакцинацию необходимо пройти всем группам населения - маленьким детям, школьникам и студентам, трудоспособным гражданам и представителям старшего поколения".



Временные медицинские отводы связаны только с обострением хронических заболеваний или наличием симптомов ОРВИ. Специалисты рекомендуют, после улучшения состояния через 2 недели проконсультироваться дополнительно с лечащим врачом и посетить пункты вакцинации. Уточнить информацию о пунктах вакцинации и наличии в них вакцин, можно на сайте ведомства.



Также в период роста заболеваемости вирусными инфекциями по-прежнему следует соблюдать все противоэпидемические меры.

Фото: Минздрав региона