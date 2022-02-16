Главный терапевт СО Олег Фатенков о последствиях COVID-19 и необходимости вакцинации

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Главный терапевт Самарской области Олег Фатенков про возможные осложнения при заболевании COVID-19 и необходимость вакцинации:

"К сожалению, мы отмечаем в последнее время, что на фоне распространения штамма "омикрон" все-таки у пациентов с хроническими заболеваниями сердца, легких, сахарным диабетом наблюдается утяжеление течения заболевания. Из-за чего пациенты попадают в стационар и даже проходят лечение в отделениях реанимации.

Пациенты с хроническими заболеваниями, пожилые граждане и маленькие дети - остаются в группе риска.



Именно эти категории населения при встрече с инфекцией (при встрече с любым штаммом коронавируса) могут тяжело переносить болезнь.

Важно:

- своевременно вакцинироваться и проходить повторную вакцинацию от COVID-19

- соблюдать все профилактические меры (масочный режим, социальная дистанция, ограничение посещения общественных мест).

Берегите себя и будьте здоровы!"

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