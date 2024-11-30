ЦБ представил варианты изображений для купюры в 1000 рублей

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Центробанк России показал варианты для изображений, которые пойдут на стороны обновленной купюры в 1000 руб. Выпуск купюры с предыдущим дизайном был приостановлен после жалоб на изображение дворцовой церкви в Казанском кремле без креста, пишет РБК.

«В прошлом году мы также представили банкноту 1000 руб. с достопримечательностями Приволжского округа, но, как вы помните, ее дизайн, точнее, дизайн оборотной стороны с видами Казанского кремля вызвал неоднозначную реакцию в обществе», — сказала на пресс-конференции в Национальном центре «Россия» глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

По ее словам, символы на банкноте «должны объединять, а не порождать споры». «Поэтому приняли достаточно сложное для нас решение: сделать шаг назад и разработать дизайн оборотной стороны заново. Более того, мы решили вернуться к онлайн-голосованию как ключевому этапу отбора символов», — добавила она.

Всего было представлено 40 вариантов изображений на замену, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Из них регулятор выбрал 25 новых вариантов для изображений на купюре:

здание Вятского художественного музея в Кирове

главный корпус Казанского федерального университета

усадьба в Лермонтовском музее-заповеднике «Тарханы» в Пензенской области

музей-усадьба П. И. Чайковского в Воткинске в Удмуртии

Дворец земледельцев в Казани

дом-памятник И. А. Гончарову в Ульяновске

Жигулевская ГЭС на Волге в Самарской области

международный аэропорт Гагарин в Саратове

музей изобразительных искусств имени С. Д. Эрьзи в Саранске

музей народного творчества в Пензе

музейно-выставочный центр «Самара космическая»

памятник Салавату Юлаеву в Уфе

Монумент Матери-покровительнице в Чебоксарах

Монумент Славы в Самаре

музей-заповедник А. С. Пушкина «Болдино»

музей истории Оренбурга

музей покорителей космоса имени Юрия Гагарина в Саратовской области

изображение старинной парусной волжской баржи

здание Пермского краеведческого музея

президентский мост через Волгу в Ульяновске

центр семьи «Казан» в Казани

Эти объекты будут вынесены на голосование. Они были отобраны с «опорой на рекомендации региональных экспертных групп», а позднее — с учетом оценок членов консультативного совета. «На самом деле он, конечно, не такой уж короткий, сейчас 25 объектов из самых разных мест Приволжского округа — памятники, музеи, театры, университеты, мосты», — добавила Набиуллина.

После еще одного этапа экспертного обсуждения варианты для оборотной стороны купюры будут вынесены на открытое голосование граждан.

Лицевая сторона останется прежней — с изображениями Нижнего Новгорода. «Она останется такой же, как в том варианте, который был представлен в прошлом году», — сообщила глава ЦБ.

Любой желающий сможет проголосовать только за один объект, но на каждой стороне банкноты, как правило, используются три группы изображений, добавил зампред ЦБ Сергей Белов: «Это объекты первого плана, и они действительно должны быть узнаваемые, содержать какие-то мелкие детали и задавать тему. Объекты второго плана будут поддерживать основную тему, дополнять ее, создавать общий фон банкноты. И объекты третьего плана — это микроузоры, микрорисунки, они будут раскрывать основную тему. Поэтому цель голосования выбрать не один, а несколько символов для действительно сложной и многоплановой композиции». Все выбранные символы пройдут «тщательную правовую экспертизу, потому что у наших юристов не должно быть никаких вопросов по поводу авторских прав», — подчеркнул он.

Итоговый дизайн банкнот утвердит совет директоров Банка России, цель по срокам презентации новой банкноты — вторая половина 2025 года. В следующем году ЦБ планирует работать над дизайном 500-рублевой банкноты, которая будет посвящена Северо-Кавказскому федеральному округу и городу Пятигорск, сказал Белов. В дальнейшем предстоит модернизация банкнот номиналом 50 и 10 руб.

Банкнота номиналом 1000 руб. посвящена Приволжскому федеральному округу. Изначально на ней были изображены — на лицевой стороне — Никольская башня Кремля в Нижнем Новгороде, а также другие знаковые места — слияние Оки и Волги, центральный павильон Нижегородской ярмарки и стадион, построенный к чемпионату мира по футболу 2018 года.