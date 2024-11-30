ЦБ представил варианты изображений для купюры в 1000 рублей

Центробанк России показал варианты для изображений, которые пойдут на стороны обновленной купюры в 1000 руб. Выпуск купюры с предыдущим дизайном был приостановлен после жалоб на изображение дворцовой церкви в Казанском кремле без креста, пишет РБК.
«В прошлом году мы также представили банкноту 1000 руб. с достопримечательностями Приволжского округа, но, как вы помните, ее дизайн, точнее, дизайн оборотной стороны с видами Казанского кремля вызвал неоднозначную реакцию в обществе», — сказала на пресс-конференции в Национальном центре «Россия» глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
По ее словам, символы на банкноте «должны объединять, а не порождать споры». «Поэтому приняли достаточно сложное для нас решение: сделать шаг назад и разработать дизайн оборотной стороны заново. Более того, мы решили вернуться к онлайн-голосованию как ключевому этапу отбора символов», — добавила она.
Всего было представлено 40 вариантов изображений на замену, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Из них регулятор выбрал 25 новых вариантов для изображений на купюре:
Эти объекты будут вынесены на голосование. Они были отобраны с «опорой на рекомендации региональных экспертных групп», а позднее — с учетом оценок членов консультативного совета. «На самом деле он, конечно, не такой уж короткий, сейчас 25 объектов из самых разных мест Приволжского округа — памятники, музеи, театры, университеты, мосты», — добавила Набиуллина.
После еще одного этапа экспертного обсуждения варианты для оборотной стороны купюры будут вынесены на открытое голосование граждан.
Лицевая сторона останется прежней — с изображениями Нижнего Новгорода. «Она останется такой же, как в том варианте, который был представлен в прошлом году», — сообщила глава ЦБ.
Любой желающий сможет проголосовать только за один объект, но на каждой стороне банкноты, как правило, используются три группы изображений, добавил зампред ЦБ Сергей Белов: «Это объекты первого плана, и они действительно должны быть узнаваемые, содержать какие-то мелкие детали и задавать тему. Объекты второго плана будут поддерживать основную тему, дополнять ее, создавать общий фон банкноты. И объекты третьего плана — это микроузоры, микрорисунки, они будут раскрывать основную тему. Поэтому цель голосования выбрать не один, а несколько символов для действительно сложной и многоплановой композиции». Все выбранные символы пройдут «тщательную правовую экспертизу, потому что у наших юристов не должно быть никаких вопросов по поводу авторских прав», — подчеркнул он.
Итоговый дизайн банкнот утвердит совет директоров Банка России, цель по срокам презентации новой банкноты — вторая половина 2025 года. В следующем году ЦБ планирует работать над дизайном 500-рублевой банкноты, которая будет посвящена Северо-Кавказскому федеральному округу и городу Пятигорск, сказал Белов. В дальнейшем предстоит модернизация банкнот номиналом 50 и 10 руб.
Банкнота номиналом 1000 руб. посвящена Приволжскому федеральному округу. Изначально на ней были изображены — на лицевой стороне — Никольская башня Кремля в Нижнем Новгороде, а также другие знаковые места — слияние Оки и Волги, центральный павильон Нижегородской ярмарки и стадион, построенный к чемпионату мира по футболу 2018 года.