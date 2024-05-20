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О Самарском знамени снимают документальный фильм

20 мая 2024 12:43
137
О Самарском знамени снимают документальный фильм

Почетным гостем VI Международного патриотического фестиваля «Самарское Знамя» Российского военно-исторического общества в Самарской области стала член-основатель Комитета семей воинов Отечества, режиссёр-документалист, поэт и общественный деятель, директор студии документального кино «Мастерские „Вехи. Вёрсты. Вёсны“», президент Международного передвижного фестиваля «Кино на службе Отечеству» Олеся Шигина. 

17 мая на научно-практической конференции, давшей старт в 2024 году Фестивалю «Самарское Знамя», Олеся Шигина выступила с докладом на тему: «Подвиг - движущая сила искусства».

18 мая, в День Самарского Знамени, Олеся Шигина приняла участие в молебне в Иверском женском монастыре, монахини которого вышили 147 лет назад легендарную святыню, и возложении цветов к могиле городского главы Петра Алабина, инициатора создания знамени.

Олеся Николаевна предложила Губернатору Самарской области Дмитрию Игоревичу Азарову провести Всероссийский конкурс на создание памятника Самарскому знамени, с дальнейшей установкой в центре Самары и отображением всего величия этого образа, жертвенной и победной истории и символизма, созвучного с сегодняшним днем.

Глава региона идею поддержал и поручил Главе городского округа Самара Елене Лапушкиной проработать вопрос.

В рамках Международного патриотического фестиваля «Самарское Знамя» в Струковском саду также был проведен кинолекторий и творческая встреча Олеси Шигиной с участниками Фестиваля и показом фильма «Отважные. Про любовь»

В течение всех дней Олеся Шигина и ее команда вели съемки для будущего фильма, посвящённого еще одному почетному гостю и другу Фестиваля, потомку Павла Калитина, командира 3 дружины болгарского ополчения, погибшего защищая Самарское знамя, Дмитрию Логунову.

"Самарское знамя, родившись в Самаре, прошествовав через всю Россию, подарило славянскому братскому народу независимость, государственность, стало там святыней. …Это говорит о том, что Родина все-таки одна, большая, великая", - говорит Олеся Шигина. Комментарий можно посмотреть здесь. 

Фото предоставлено региональным отделением Общероссийской общественно-государственной организации «Российское военно-историческое общество» в Самарской области, оргкомитетом Международного фестиваля «Самарское Знамя»

Теги: В центре внимания

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