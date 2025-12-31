Я нашел ошибку
Новогоднее обращение Путина продлилось чуть дольше 3 минут
В России проведут микроперепись населения в 2028 году
Сильная вспышка произошла на Солнце
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с наступающим Новым Годом
1 января в центре Самары состоится спортивное мероприятие
Вячеслав Федорищев: Новогодние праздники должны пройти с минимальным количеством происшествий
В Госдуме предложили предоставить россиянам три дня отдыха за работу в Новый год
Временные ограничения на полеты ввели в аэропорту Самары
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с наступающим Новым Годом

Уважаемые жители Самарской области!

Дорогие друзья!

Совсем немного времени осталось до нового года. Этот праздник наполнен теплом домашнего очага, радостью встреч с родными людьми и верой в лучшее. Мы всегда ждем его с особым трепетом. Традиционно подводим итоги, благодарим близких за поддержку, ставим перед собой новые цели.  

В 2025-м году было много по-настоящему ярких и запоминающихся событий. При этом все наши мысли с нашими героями, которые обеспечивают безопасность России и отстаивают её интересы. Мы гордимся их стойкостью, мужеством и самоотверженностью. Наши защитники Отечества с честью выполняют свой долг в зоне специальной военной операции. Благодаря им у нас есть возможность мирно трудиться и развивать родной край.

Искренне благодарю каждого из вас за всестороннюю поддержку ваших героев. Добросовестно выполняя свою работу, мы приближаем нашу общую Победу.

Самарская область – это замечательный регион, где живут трудолюбивые и талантливые люди с открытым сердцем и сильным характером. Мы сохраняем единство и понимаем ответственность за судьбу свой малой родины и всей страны, решаем важнейшие задачи, направленные на достижение национальных целей развития России. Спасибо вам за ваш ежедневный труд и любовь к родной земле.

Дорогие друзья! От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом!

Пусть он станет для вас временем воплощения в жизнь самых смелых идей и планов, принесет в каждый дом атмосферу добра, взаимопонимания и душевного тепла.

Желаю вам счастья, благополучия и новых свершений!

С Новым годом! С новым счастьем!

Видео поздравления можно посмотреть здесь  https://disk.yandex.ru/d/3rEV98VEs79dVA

