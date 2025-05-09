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Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне
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Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне

9 мая 2025 08:00
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Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне

Дорогие ветераны!

Уважаемые жители Самарской области!

От всей души поздравляю вас с величайшей датой – 80-летием Победы в Великой Отечественной войне!

День Победы стал олицетворением стойкости и мужества, патриотизма и самопожертвования нашего народа в годы войны.

Этот бессмертный подвиг, не имеющий равных в мировой истории, и сегодня поражает своим величием.

В память о героизме и самоотверженности фронтовиков и тружеников тыла 2025-й год объявлен Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным Годом защитника Отечества.

Принимая от солдат-победителей эстафету доблести и славы, наши воины, участники специальной военной операции, бесстрашно сражаются за Родину и идут вперед. Уверен, враг будет разбит, Победа будет за нами!

Наш долг - бережно хранить каждую крупицу правды о войне, противостоять попыткам переписать историю.

Наша память – в портретах «Бессмертного полка».

В сполохах Вечного огня.

В семейных преданиях о войне и фотографиях военной поры.

В душевном тепле к ветеранам, к которым мы испытываем искреннюю любовь и сердечную благодарность за Победу.

Дорогие ветераны! 

Вы подарили нам возможность жить в свободной, независимой стране. Подарили гордость за ее великую историю и принадлежность к нашему многонациональному народу. Подарили саму жизнь.

Низкий вам поклон за все, что вы сделали для нашей Отчизны.

От всего сердца желаю вам, всем жителям Самарской области здоровья, счастья, благополучия, мира и добра!

Видео поздравления можно посмотреть здесь.

 

 

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