Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне

Дорогие ветераны!
Уважаемые жители Самарской области!
От всей души поздравляю вас с величайшей датой – 80-летием Победы в Великой Отечественной войне!
День Победы стал олицетворением стойкости и мужества, патриотизма и самопожертвования нашего народа в годы войны.
Этот бессмертный подвиг, не имеющий равных в мировой истории, и сегодня поражает своим величием.
В память о героизме и самоотверженности фронтовиков и тружеников тыла 2025-й год объявлен Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным Годом защитника Отечества.
Принимая от солдат-победителей эстафету доблести и славы, наши воины, участники специальной военной операции, бесстрашно сражаются за Родину и идут вперед. Уверен, враг будет разбит, Победа будет за нами!
Наш долг - бережно хранить каждую крупицу правды о войне, противостоять попыткам переписать историю.
Наша память – в портретах «Бессмертного полка».
В сполохах Вечного огня.
В семейных преданиях о войне и фотографиях военной поры.
В душевном тепле к ветеранам, к которым мы испытываем искреннюю любовь и сердечную благодарность за Победу.
Дорогие ветераны!
Вы подарили нам возможность жить в свободной, независимой стране. Подарили гордость за ее великую историю и принадлежность к нашему многонациональному народу. Подарили саму жизнь.
Низкий вам поклон за все, что вы сделали для нашей Отчизны.
От всего сердца желаю вам, всем жителям Самарской области здоровья, счастья, благополучия, мира и добра!
Видео поздравления можно посмотреть здесь.