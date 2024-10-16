Главный педиатр Тольятти пригласила семьи сделать прививки от гриппа

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Грипп - это тяжелое инфекционное заболевание, особенно опасное для детей до года и до 5 лет. Оно может вызвать серьезные осложнения, вплоть до летальных исходов.



Какой комплекс мер поможет защитить детей от гриппа?



Почему вакцинацию надо сделать всем членам семьи?



Рассказывает главный внештатный специалист педиатр министерства здравоохранения Самарской области по г.о. Тольятти, главный врач Тольяттинской городской детской клинической больницы Светлана Гаршина:



"Грипп у маленьких детей - это всегда риск развития пневмонии, энцефалитов. Тяжёлые осложнения мы должны предупредить и у нас есть все возможности.



Профилактика заболеваемости заключается, в первую очередь, в соблюдении противоэпидемических мер. Родители должны понимать, что ребенок должен быть одет по погоде, у него должен быть адекватный его возрасту режим дня:

- здоровый сон

- прогулки на свежем воздухе с учётом погодных условий

- правильное питание - необходимые белки, жиры, углеводы и витамины.



Но большую роль в профилактике гриппа занимает вакцинация. Имея огромный опыт по проведению прививок, видим, как тяжело болеют непривитые дети.



Сейчас самое время прийти и сделать прививку. Как правило, на формирование достаточного иммунитета и защиты требуется две недели.



В этом году мы прививаем детей трех- и четырехвалентной вакциной. В Тольятти привито уже более 60% детей, которые подлежали вакцинации.



Но важно, чтобы больше родителей понимали пользу прививок и делали правильный выбор для здоровья своих детей. И обязательно прививались сами вместе со всеми членами семьи, чтоб все дома были защищены от последствий гриппа".

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