Главный детский инфекционист региона напомнил об опасности вирусных инфекций для маленьких детей

Главный внештатный специалист по инфекционным болезням у детей министерства здравоохранения Самарской области, главный врач Самарской областной детской инфекционной больницы Сергей Китайчик:
«ОРВИ и грипп — это угроза для детей, особенно маленьких и имеющих хронические заболевания. Инфекция может вызвать поражение центральной нервной системы, судороги, отек головного мозга и пневмонию.
Поэтому не стоит заниматься самолечением, необходимо обязательно при симптомах ОРВИ у ребенка обратиться за медпомощью в участковую педиатрическую службу при поликлиниках. Врач-педиатр назначит лечение, будет контролировать состояние ребенка и при необходимости примет решение о госпитализации в стационар.
Течение гриппа у детей всегда острое. Это высокая температура и катаральные явления.
У детей младшего возраста — бронхообструкции, у старшего — интоксикационный синдром, связанный с температурой и ознобами».
Фото: минздрав СО