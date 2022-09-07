Где в регионе выявлены новые случаи коронавируса

В Самарской области на 07.09.2022 подтверждено за сутки 1693 случая COVID-19:
- 768 в г. Самара
- 352 в г. Тольятти
- 86 в г. Кинель
- 40 в г. Сызрань
- 35 в Волжском районе
- 34 в г.Новокуйбышевск
- 31 в г. Чапаевск
- 25 в Красноярском районе
- 24 в Богатовском районе
- 24 в Кинель-Черкасском районе
- 23 в Большеглушицком районе
- 23 в Хворостянском районе
- 22 в г. Жигулевск
- 22 в г. Похвистнево
- 18 в Кинельском районе
- 16 в Борском районе
- 15 в Красноармейском районе
- 15 в Ставропольском районе
- 15 в Шигонском районе
- 13 в Сызранском районе
- 11 в Похвистневском районе
- 10 в Клявлинском районе
- 10 в Пестравском районе
- 8 в Безенчукском районе
- 8 в Кошкинском районе
- 8 в Нефтегорском районе
- 7 в г. Октябрьск
- 7 в Челно-Вершинском районе
- 6 в Большечерниговском районе
- 4 в Елховском районе
- 4 в Сергиевском районе
- 3 в Исаклинском районе
- 3 в Шенталинском районе
- 2 в Алексеевском районе
- 1 в Приволжском районе
Госпитализировано 112 человек.
Скончались 7972 человека (нарастающим итогом), в том числе 2 за сутки.