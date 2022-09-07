Где в регионе выявлены новые случаи коронавируса

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В Самарской области на 07.09.2022 подтверждено за сутки 1693 случая COVID-19:

- 768 в г. Самара

- 352 в г. Тольятти

- 86 в г. Кинель

- 40 в г. Сызрань

- 35 в Волжском районе

- 34 в г.Новокуйбышевск

- 31 в г. Чапаевск

- 25 в Красноярском районе

- 24 в Богатовском районе

- 24 в Кинель-Черкасском районе

- 23 в Большеглушицком районе

- 23 в Хворостянском районе

- 22 в г. Жигулевск

- 22 в г. Похвистнево

- 18 в Кинельском районе

- 16 в Борском районе

- 15 в Красноармейском районе

- 15 в Ставропольском районе

- 15 в Шигонском районе

- 13 в Сызранском районе

- 11 в Похвистневском районе

- 10 в Клявлинском районе

- 10 в Пестравском районе

- 8 в Безенчукском районе

- 8 в Кошкинском районе

- 8 в Нефтегорском районе

- 7 в г. Октябрьск

- 7 в Челно-Вершинском районе

- 6 в Большечерниговском районе

- 4 в Елховском районе

- 4 в Сергиевском районе

- 3 в Исаклинском районе

- 3 в Шенталинском районе

- 2 в Алексеевском районе

- 1 в Приволжском районе

Госпитализировано 112 человек.

Скончались 7972 человека (нарастающим итогом), в том числе 2 за сутки.