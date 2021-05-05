Где в регионе подтверждены новые случаи  коронавирусной инфекции

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5 мая в регионе подтверждено 95 случаев новой коронавирусной инфекции:

- 19 в г. Самара

- 18 в г. Тольятти

- 11 в г. Сызрань

- 10 в г. Чапаевск

- 9 в Нефтегорском районе

- 5 в Ставропольском районе

- 4 в г. Новокуйбышевск

- 4 в Пестравском районе

- 3 в Алексеевском районе

- 3 в г. Жигулевск

- 2 в Кинельском районе

- 1 в Челно-Вершинском районе

- 1 в Красноярском районе

- 1 в Безенчукском районе

- 1 в Приволжском районе

- 1 в Сызранском районе

- 1 в г. Октябрьск

- 1 в г. Кинель

85 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 10 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.



Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 62198 случаев коронавируса.



Скончались 1557 человек (нарастающим итогом), в том числе

женщины 70, 70, 70, 72, 77, 78 лет, мужчины 51, 55, 64 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;

женщина 82 лет, страдавшая заболеванием эндокринной системы;

женщина 59 лет, страдавшая заболеваниями почек;

женщина 72 лет, страдавшая заболеванием эндокринной системы и почек;

женщина 67 лет, страдавшая онкологическим заболеванием;

мужчина 43 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой системы и инфекционными заболеваниями;

женщина 52 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой системы и печени;

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 48,76, по стране - 76,64.

Коэффициент летальности в области - 2,5, в стране - 2,31.



Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 4468, нарастающим итогом 2398626.