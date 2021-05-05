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Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

5 мая 2021 20:26
133
В Самаре заболели 19 человек.

 5 мая в регионе подтверждено 95 случаев новой коронавирусной инфекции:

- 19 в г. Самара
- 18 в г. Тольятти
- 11 в г. Сызрань
- 10 в г. Чапаевск
- 9 в Нефтегорском районе
- 5 в Ставропольском районе
- 4 в г. Новокуйбышевск
- 4 в Пестравском районе
- 3 в Алексеевском районе
- 3 в г. Жигулевск
- 2 в Кинельском районе
- 1 в Челно-Вершинском районе
- 1 в Красноярском районе
- 1 в Безенчукском районе
- 1 в Приволжском районе
- 1 в Сызранском районе
- 1 в г. Октябрьск
- 1 в г. Кинель
85 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 10 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 62198 случаев коронавируса.

Скончались 1557 человек (нарастающим итогом), в том числе
женщины 70, 70, 70, 72, 77, 78 лет, мужчины 51, 55, 64 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;
женщина 82 лет, страдавшая заболеванием эндокринной системы;
женщина 59 лет, страдавшая заболеваниями почек;
женщина 72 лет, страдавшая заболеванием эндокринной системы и почек;
женщина 67 лет, страдавшая онкологическим заболеванием;
мужчина 43 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой системы и инфекционными заболеваниями;
женщина 52 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой системы и печени;

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 48,76, по стране - 76,64.

Коэффициент летальности в области - 2,5, в стране - 2,31.

Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 4468, нарастающим итогом 2398626.

Теги: коронавирус новые случаи

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