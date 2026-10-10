Россия становится всё более привлекательной для студентов-иностранцев

Россия становится всё более привлекательной для иностранных студентов: в 2025 году в российских вузах обучались уже 414,7 тыс. граждан зарубежных стран, в то время как в 2023/2024 учебном году их насчитывалось 355,7 тыс., сообщает ВЦИОМ.

В опубликованном на сайте центра сообщении отмечается, что позиция России на международном образовательном рынке продолжает укрепляться.

Уточняется, что наиболее востребованным направлением у студентов-иностранцев остаётся медицина. Кроме того, увеличилась доля обучающихся по педагогическим специальностям, пишет РТ.