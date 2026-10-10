Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре из-за ремонта трамвайных путей транспорт пойдет иначе
В Самаре из-за ремонта трамвайных путей транспорт пойдет иначе
Самарцы примут участие в международном киберспортивном турнире LANGAME Challenge
Самарцы примут участие в международном киберспортивном турнире LANGAME Challenge
Спортсмены Самарской области - призеры Спартакиады учащихся России
Спортсмены Самарской области - призеры Спартакиады учащихся России
В Турции ограничат соцсети для детей
В Турции ограничат соцсети для детей
Девушка-водитель пострадала в ДТП в Волжском районе
Девушка-водитель пострадала в ДТП в Волжском районе
Названа стоимость абонементов на платные парковки в Самаре
Названа стоимость абонементов на платные парковки в Самаре
В Тольятти столкнулись две Lada
В Тольятти столкнулись две Lada
В Нефтегорском районе сын украл деньги с банковской карты матери
В Нефтегорском районе сын украл деньги с банковской карты матери
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 84.9
-0.52
EUR 94.97
-0.5
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самарском государственном социально-педагогическом университете состоялась встреча «Живая память: учитель, воин, наставник»
В Самаре определят победителей областного конкурса скоростного чтения «Книжное ГТО»
В Самаре состоится торжественное освещение и передача иконы военнослужащим
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Минсельхоз установил цены для закупки пшеницы в госфонд

288
Минсельхоз установил цены для закупки пшеницы в госфонд

Минсельхоз РФ подготовил проект приказа, устанавливающий предельные уровни минимальных цен на зерно для проведения государственных закупочных интервенций, сообщили два источника «Ведомостей» на зерновом рынке. По их данным, проект уже согласован с ФАС России, в ближайшее время ожидается его регистрация в Минюсте.

Цена закупки на пшеницу 3-го класса в подготовленном Минсельхозом документе обозначена на уровне 11 100 руб./т без НДС, 4-го класса – 10 800 руб./т без НДС, пояснили собеседники «Ведомостей». Прошлые значения утверждали приказом министерства от 24 февраля 2026 г.

Сейчас на внутреннем рынке зерна сохраняется снижение цен. По словам одного из источников, по пшенице 3-го и 4-го классов оно отмечается во всех регионах, которые рассматриваются для проведения закупочных интервенций. По сравнению с августом цены на пшеницу сейчас там в среднем упали почти на 15%. При этом предусмотренные проектом приказа уровни цен выше рыночных значений сентября на 12%, говорит другой собеседник. Он считает, что это обеспечит более выгодные условия для аграриев и поможет сдержать дальнейшее снижение цен на зерно.

5 октября министр сельского хозяйства Оксана Лут сообщила, что закупки в государственный интервенционный фонд до 3 млн т пшеницы и ржи урожая 2026 г. могут начаться в конце месяца. Они должны пройти в 2026–2027 гг. в ряде регионов, среди которых Краснодарский и Ставропольский края, Ростовская, Воронежская, Курская, Волгоградская, Оренбургская и другие области.

 

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Что делать, если подросток попал под влияение преступников
В центре внимания
В Самаре из-за ремонта трамвайных путей транспорт пойдет иначе
10 октября 2026  13:48
В Самаре из-за ремонта трамвайных путей транспорт пойдет иначе
81
Сегодня, 9 октября, состоится плановая проверка систем оповещения населения
9 октября 2026  09:40
Сегодня, 9 октября, состоится плановая проверка систем оповещения населения
482
8 октября губернатор Вячеслав Федорищев вместе c зам. начальника штаба Воздушно-десантных войск генерал-майором Иваном Ивашковым передали медаль «Золотая Звезда» и грамоту о присвоении звания Героя РФ матери и дочери младшего лейтенанта Алексея Акифьева,
8 октября 2026  19:07
Губернатор Вячеслав Федорищев вручил медаль «Золотая Звезда» семье погибшего участника СВО Алексея Акифьева
828
9 октября в Самаре на пересечении улиц Киевской и Тухачевского стартует «Всероссийская ярмарка»
8 октября 2026  13:42
9 октября в Самаре на пересечении улиц Киевской и Тухачевского стартует «Всероссийская ярмарка»
847
Председателем Самарской губернской думы стала Екатерина Кузьмичева
8 октября 2026  12:59
Председателем Самарской губернской думы стала Екатерина Кузьмичева
614
Весь список