Минсельхоз установил цены для закупки пшеницы в госфонд

Минсельхоз РФ подготовил проект приказа, устанавливающий предельные уровни минимальных цен на зерно для проведения государственных закупочных интервенций, сообщили два источника «Ведомостей» на зерновом рынке. По их данным, проект уже согласован с ФАС России, в ближайшее время ожидается его регистрация в Минюсте.

Цена закупки на пшеницу 3-го класса в подготовленном Минсельхозом документе обозначена на уровне 11 100 руб./т без НДС, 4-го класса – 10 800 руб./т без НДС, пояснили собеседники «Ведомостей». Прошлые значения утверждали приказом министерства от 24 февраля 2026 г.

Сейчас на внутреннем рынке зерна сохраняется снижение цен. По словам одного из источников, по пшенице 3-го и 4-го классов оно отмечается во всех регионах, которые рассматриваются для проведения закупочных интервенций. По сравнению с августом цены на пшеницу сейчас там в среднем упали почти на 15%. При этом предусмотренные проектом приказа уровни цен выше рыночных значений сентября на 12%, говорит другой собеседник. Он считает, что это обеспечит более выгодные условия для аграриев и поможет сдержать дальнейшее снижение цен на зерно.

5 октября министр сельского хозяйства Оксана Лут сообщила, что закупки в государственный интервенционный фонд до 3 млн т пшеницы и ржи урожая 2026 г. могут начаться в конце месяца. Они должны пройти в 2026–2027 гг. в ряде регионов, среди которых Краснодарский и Ставропольский края, Ростовская, Воронежская, Курская, Волгоградская, Оренбургская и другие области.