Для привлечения в медучреждения региона новых специалистов разработаны беспрецедентные, меры поддержки

35 квартир и выплаты по миллиону рублей: все чаще российские врачи выбирают для работы Самарскую область.

C 2025 года в Самарской области для привлечения в медучреждения региона новых специалистов были разработаны новые, беспрецедентные, меры поддержки. Так, выплаты в размере 1 млн рублей получили 26 врачей, прибывших на работу в государственные медучреждения Сызрани и Тольятти из других регионов. Такая мера введена по поручению Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. На проводимой в сфере здравоохранения работе по привлечению кадров акцентировал внимание глава региона, подводя итоги 2025 года.

11 специалистов выбрали для жизни и трудоустройства Сызрань, 15 врачей - Тольятти.

Многие из врачей также смогли воспользоваться мерами поддержки, которые предоставляются в рамках муниципальной программы и федерального проекта «Медицинские кадры». Это часть национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина. Благодаря всем мерам поддержки, в том числе из областного и муниципального бюджета г. Сызрани, в общей сложности некоторые специалисты получили 2,7 млн рублей.

Еще одним существенным стимулом среди врачей при выборе нашего региона для переезда стало обеспечение жильем. Спустя 10 лет работы в медучреждении квартира остается специалисту. В прошлом году было приобретено 35 служебных квартир для медиков. 9 из них уже передали новоселам.

«К нам приехали врачи ключевых специальностей: терапевты, педиатры, хирурги, анестезиологи-реаниматологи, неврологи. Среди них есть как молодые специалисты, так и опытные врачи со стажем. Жилье предоставляется на время работы, но при стаже 10 лет в учреждении оно может перейти в собственность врача», - рассказала главный врач Сызранской больницы Вера Лиходедова.

Выплаты в размере 1 миллиона рублей по программе «Земский доктор» и служебное жилье с этого года предоставляются и медработникам, переехавшим для работы в Жигулевск.

По словам исполняющего обязанности главного врача больницы Инны Григорьевой, участие в программе позволяет укомплектовать штат. В текущем году коллектив Жигулевской больницы пополнили 14 новых врачей, в том числе 7 человек стали участниками программы «Земский доктор».

«Комплекс мер поддержки медработников помогает привлекать и закреплять специалистов на местах. В нашем городе для иногородних врачей предусмотрены дополнительные меры поддержки медицинских работников, такие как ежемесячная денежная компенсация за аренду жилья — 10 тысяч рублей, а с 2025 года и служебное жилье», — отметила руководитель медучреждения.

В рамках федеральной программы «Земский доктор/Земский фельдшер» единовременную компенсационную выплату в размере от 500 тысяч до 1,5 миллионов рублей в Самарской области в 2025 году получили 295 медицинских работников.

Фото: минздрав СО